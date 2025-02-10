響應號召 店家自製台南「全台大罷免連署站」地圖

店家主動將基進黨部提供的響應罷免據點表單製作成「臺南『全台大罷免連署站』」google地圖。（圖擷取自吳依潔臉書）

2025/02/10 14:16

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣基進黨宣布力挺全台大罷免，要讓「割藍委」運動遍地開花。台南有超過20個店家響應號召，其中有店老闆將所有參與店家的位置製成google地圖「臺南『全台大罷免連署站』」，提供南漂的人可以快速找到鄰近的據點、參與連署活動，守護自己的權利。

台灣基進台南黨部主委吳依潔在臉書分享「臺南『全台大罷免連署站』」google地圖連結，她表示，雖然台南在地並無不適任立委要罷免，但作為一個台灣意識之最的代表城市，招募宣傳據點文章一貼出就有20多間店家報名，加上2處黨部服務處，迄今台南已有28個據點提供參與連署。

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讓人感動的是，有店家主動將提供的表單製作成「臺南『全台大罷免連署站』」google地圖，店家表示，收到很多人私訊，才知道許多南漂人們不清楚台南也有好多罷免據點，索性將店家名單做成google地圖，提供連結讓大家能迅速查詢，守護自己的權利。

吳依潔說，台南一直以來都是以觀光特長，不論什麼時候都會有大批外縣市觀光客到台南遊玩，盼藉由廣設據點、為店家準備完整罷免連署名冊的方式，讓大家用最便捷的完成「連署」動作。

吳依潔也指出，近期中彰投苗也頻傳「抄水錶事件」，甚至發生「路易莎事件」，議題炎上成為全國焦點。國民黨立委透過地方勢力施壓於罷免團體身上，導致民眾人心惶惶。而台南此時就成為全台人民「避風港」，來到這裡絕對不會受到惡勢力的侵擾跟承受連署的壓力。

台南在地超過20間店家響應全台大罷免連署。（台灣基進台南黨部提供）

台南在地超過20間店家響應全台大罷免連署。（台灣基進台南黨部提供）

台灣基進黨宣布力挺全台大罷免，餐飲業者（圖左）將響應店家資料製成台南「全台大罷免連署站」地圖。（吳依潔提供）

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