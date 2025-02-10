八炯爆料夫家牽涉中共高層 李彥秀：毋需過度解讀、太過牽強

國民黨立委李彥秀。（圖由CNEWS匯流新聞網提供）

2025/02/10 14:59

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委李彥秀近期因美國房產未申報，以及被指持有美國綠卡，引發爭議。近日反共網紅「八炯」更進一步爆料，指李彥秀的丈夫侯冠群，其親舅舅為中共高層官員，甚至達到副國級領導人級別，並公開「關係圖」佐證。對此，李彥秀今（10）日接受專訪回應，將人家的家族背景牽扯進來，未免太過牽強。

李彥秀表示，侯冠群的母系家族，在當時的政治環境下，家族成員對於去留有不同選擇，有些人來到台灣，有些人則留在中國，這是個人的決定，應該被尊重。自己嫁給侯冠群，尊重他的家庭背景及政治立場，這些事情發生於7、80年前，無需過度解讀。

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至於是否持有綠卡？李彥秀強調，這輩子從未申請過綠卡，也未有其他國家綠卡，社會安全碼是因時空背景下，赴美留學生都被要求一定要有的。有社會安全碼不代表一定有綠卡，當年赴美留學，美國政府要求留學生一定要有社會安全碼，才可以考駕照、申請銀行帳戶。關於該項指控，她已經去函內政部、外交部，授權讓相關單位可以去美國AIT查，希望有心人士不要造謠抹黑。

對於被指控財產不明，甚至是房產大亨，李彥秀澄清，富勒頓是拿房子抵押貸款，每個月還在還貸款。她表示，擔任公職2、30年，每一筆購屋費用都有金流，強調台灣跟美國一樣，每一筆匯款、要做什麼事都要說明清楚，加上台灣有洗錢防制法，金流非常清楚。家人用她名字買房子，先生與小孩是住自用住宅，自己生病時買房做生涯規劃等，都有相關資料可查詢；她坦言，或許在金額跟坪數上有資訊誤植，她都道歉並接受相關裁罰。

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