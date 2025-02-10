NCC收750元審查費惹議 國民黨團：撤回政策、停止搶錢

國民黨團「NCC假審查 真加稅！離譜！荒謬！」記者會，首席副書記長羅智強、立委廖先翔、翁曉玲出席。（記者陳逸寬攝）

2025/02/10 14:10

〔記者林欣漢／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）宣布，民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材包括手機、藍芽耳機等寄回台灣，本月起每案審查費750元，引發民眾質疑。立法院國民黨團今日召開記者會，痛斥民進黨政府有史上最高的3兆元預算，加上每年超徵人民稅收達5000億元，NCC還要以「確保國家通訊頻率安全」為名，向民眾收取750元審查費。國民黨團嚴正要求NCC「撤回政策、停止搶錢」，這種對人民變相課稅的不義之財，應立即停止。

首席副書記長羅智強表示，NCC簡直是搶錢、搶到瘋了，今年中央政府總預算將近3兆元創史上新高，但民進黨政府天天喊著做不了事、政府要關門，不好好思考如何管理國內政事，包括如何面對美國總川普貿易戰即將開始，對於高科技、台積電預告將徵收100%關稅，心思不放在新問題上，到處在鬥爭在野黨。

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羅智強指出，NCC更離譜，搶錢搶到民眾頭上來，民進黨政府每年稅收超徵5000億元，還要扒人民好幾次皮；更重要的問題是，NCC真的做實際審查嗎？做了什麼檢測？其實只是形式、過水而已。退一萬步而言，NCC打「通訊安全」大旗，但其他部門例如：農產品防疫檢驗，有另外向民眾收錢嗎？國家預算這麼高，拿不出錢做檢測，還要扒民眾的皮，羅智強認為，NCC就是要打造一個全新小金庫，效仿勞動部的就業安定基金當私房錢。

國民黨立委翁曉玲表示，雖然電信法有規定，為了避免頻道遭受干擾，妨礙電波秩序，必須在使用之前申請主管機關核准。但對於民眾自用的無線射頻器材，從未收取過審查費用，特別是現在進入無線通訊時代，幾乎所有3C產品都具有無線射頻功能，過去都是針對電信業者進口無線射頻器材進行審查，而民眾從海外帶回無線射頻器材，可申請查驗，但無須徵收審查費。

翁曉玲指出，NCC要對民眾徵收審查費，必須考慮到現在已經是網購時代，再加上無線網路設備已成為生活必需品，民眾自購合理數量的無線射頻3C產品，不應該徵收審查費，就算要徵收也要考慮比例原則。現在NCC無論3C產品價格高低，都一律徵收750元，這樣合理嗎？

翁曉玲認為，NCC現在僅有3位委員，尚待補足4位委員，在委員數不足情況下公布修改相關收費標準，從民眾口袋要錢，實在不妥。呼籲NCC在民意極度反彈之下，從善如流，廢止或暫緩收取民眾個人從海外購買3C產品的審查費，等到NCC委員補足之後，再共同集思廣益檢討，否則民眾會認為是變相向人民收稅。

國民黨立委廖先翔表示，NCC是假審查、真加稅，根本就是搶劫。民眾在網購3C商品時，就已經繳交一筆海關規費，若商品金額超過2000元還須報稅，現在又加上要繳納審查費，等於是被國家剝了三次皮。許多國家管制的物品，都沒有像NCC額外徵收費用，例如海外網購保健食品，在一定數量之內都是免稅。

廖先翔提到，在執行物品、貨品檢查的單位不只有NCC，包括出入境時攜帶行李需經過海關X光機檢查，航警局有收錢嗎？而機場500元服務費由機場公司收取；海關檢查有無攜帶肉品等違禁農產品，有另外收錢嗎？如果按照NCC的收費理由，那是否航警局、海關都可另外向民眾收取X光檢查費？違禁農產品檢查費？呼籲NCC不要鬧了，不要正事不做，一天到晚找民眾麻煩。

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