文學界不忍了！楊双子、九把刀等201人連署罷免不適任立委

台灣文學界不忍了，201人連署發聲「罷免不適任立委，是我們的義務」。（圖：拮自楊双子臉書）

2025/02/10 11:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白立委去年在立法院強行通過惡法，更無差別大砍中央總預算，其中文化部共遭刪除11億元、凍結34億元，多處藝文場館業務費被凍結30%，重創國內文化發展，文學界不再沈默，包括去年獲美國「國家圖書獎」的小說家楊双子等41名作家領銜，發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」的台灣文學家連署聲明，共獲161人名作家連署，201人共同發聲強調，為了遏阻台灣文學發展路上的潛在風險，公開表態聲明，「支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學」。

去年以「台灣漫遊錄」成為台灣首位獲美國國家圖書獎的楊双子貼文發佈台灣文學作家連署聲明，包括小說家朱宥勳、小說家陳思宏、黃崇凱、詩人柏森、作家李奕樵、馬世芳等41人擔任共同領銜人，並有包括九把刀、平路、苦苓、蕭瑋萱等作家、詩人、出版人、繪本作家等161名連署人，共計201人參與。出身台中的楊双子也表態，她是台中市第二選區（龍井區、烏日區、霧峰區、大肚區、沙鹿區）選民，支持罷免顏寬恒。

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聯合聲明強調，「當文化政策遭到戕害成為事實，罷免不適任立委就是義務」，聲明指出，中央政府今年度總預算在今年1月21日經立法院三讀通過，文化部主管預算原編列290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元，包括文化部、文資局乃至台博館、國美館、台文館、人權館等藝文館舍皆遭凍結30%業務費，勢必導致行政實務層面窒礙難行，牽⼀髮動全身，終至所有相關⼈士自國家公務員、藝文創作者及至消費藝文活動與產品的⼀般民眾，同樣在藝文產業遭創之下蒙受損失。

聲明指出，立法院預算審查過程，令人目睹多項⽂化相關預算遭到海量提案凍結與刪減，當民間團體集結發聲抗議聲浪巨大下，相關提案即迅速退縮撤案或大幅修改，「顯示這些凍刪提案絕非基於嚴謹審視，而是政治攻防的操作手段」，作為台灣文學創作者深切關注此事對未來的嚴峻影響。

聲明指出，近年來台灣文學在國際舞台多有斬獲，讓世界看見台灣，達到文化外交的目的，大多直接受惠於文化部挹注外譯推廣政策，以及隨之而來的產業動能，在野黨團凍結、刪除文化部預算本該於2024年完成討論協商，卻在拖沓多時後緊急於短期間內強硬提案通關，既未經深思熟慮，且此等粗暴浮濫凍刪預算的舉措，不但直接削弱文化政策的推動⼒與續航⼒，更損及整體文化環境的多元與進步空間，也等同扼殺台灣文學發展的可能性，對於當前台灣文學走向國際舞台的良好機遇，更是一記重擊。

聲明強調，文化部預算遭到凍結與刪減已成事實，明日之後的台灣文學創作者是否會遭遇更多難以預測的掣肘與戕害，卻是必須正視與面對的危機，此類問政品質可議的立法委員，不僅是台灣文學發展路上的絆腳石，更是隨時可能在政策面爆發無差別攻擊的自走砲。

聲明更有意指出，即使在遭遇輿論浪潮時小有退讓，本屆立法委員仍然未改以預算箝制言論自由的本質，在眾多質疑聲中蠻橫通過本年度總預算案，不得不懷疑未來幾年將會反覆上演雷同的戲碼，致使文化政策遭受難以回復的長遠傷害，「唯有積極倡議以罷免不適任的立法委員，才是解決問題的根本之道」。

聲明也舉遭到蘇聯政府治罪流亡美國的俄裔美籍詩人布洛斯基（Joseph Brodsky），對於文學⼈的政治關懷有此名言「文學有權干涉政治，直到政治停止干涉文學。」身為台灣文學創作者，為了遏阻台灣文學發展路上的潛在風險，在此公開表態聲明，「我們支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學」。

聲明並呼籲民眾若認同觀點，還有另一種行動實踐，就是參與3月即將開啟的第二階段罷免連署，「期盼各位能夠在人身安全為前提之下公開表態，比如打電話、傳訊息、分享貼文，務求讓你的選區立委知道，你也支持罷免不為我們把關問政品質的不適任立委」。

連署聲明完整名單連結

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