總統召開院際協調給韓國瑜穿小鞋？ 吳思瑤：小人之心度君子之腹

立法院民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長陳培瑜回應媒體提問。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/10 11:19

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德今（10）日將依憲法行使院際調解權，召集五院院長在總統府會商國政。對於在野黨質疑賴給立法院長韓國瑜「穿小鞋」？立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，過去藍營要求總統召開院際協調，而今說嘴、唱衰的也是國民黨人，若非立院種下的惡因，戕害其他憲政機關的職權，不會走到需要院際協調。

吳思瑤表示，總統依據憲法第44條，以國家元首高度，在各院憲法權力分立原則受到戕害、憲法忠誠義務也受衝擊下，召開院際協調。國民黨不論是立委或黨中央，過去常要求總統召開院際協調不是嗎？現在總統展現高度，釋出善意、誠意要進行院際協調，為何拿出來說嘴、唱衰的也是國民黨人，實在非常奇怪。

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吳思瑤指出，若立院沒有用修法、立法方式戕害其他憲政機關職權，種下惡因，不會走到需要院際協調；若不是立院利用審查預算權力，過當影響其他院際執行預算、服務人民、貢獻國家的憲法職責，今天不會面臨衝突要解的困境。

吳思瑤說，立院藍白當家，韓國瑜作為院長，若能好好協調解決事情，能夠透過立院民主機制，依據各黨共識好好進行立委職責，立院扮演好自己的職責，一院可以做好的事，絕對不需現在大費周章，讓總統用心、苦心召開院際協調。

吳思瑤認為，大家要對韓國瑜有信心，不用過度保護韓，更不需以小人之心度君子之腹，各院院長層級大家都能展現智慧，有非常高的政治高度，絕對可以好好對話，好好為現在國家困境匯聚共識，提出解方。

吳思瑤也說，對於有人帶風向，質疑司法院長參與協調會戕害司法獨立性。她強調，院際協調主要針對院際間的權力分立原則有無受到戕害，司法個案，乃至於國民黨說的會否討論大法官人選，這些都不是院際討論內容，院際協調不會影響司法公正獨立，大家對於總統和五院院長的高度要極具信心。

此外，針對有國民黨委員質疑，刻意選在選罷法覆議案前一天進行院際協調，吳思瑤則批評，這是非常錯置的說法，也亂帶風向。總統府秘書長潘孟安數度找韓院長討論，時間也尊重韓，和覆議案絕無關係，所以絕非針對特定議案進行院際協調。

黨政人士指出，國會擴權法案及選罷法、憲訴法、財劃法三大爭議法案，還有今年度中央政府總預算案多有爭議，衝擊民眾權益，院際之間爭執不斷，這次總統召集五院會商直指三大目標，包含因應國內外政經局勢、增進院際協調合作、凝聚朝野共識以推動國政，盼釋出善意，以具體行動化解政治僵局。

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