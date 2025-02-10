罷免楊瓊瓔、江啟臣一階達標今送件！ 罷團：完成台中「同花順」

廖芝晏擔任「一罷擊臣」罷免江啟臣的領銜人，今天下午3點半將把同意罷免連署書送交到中央選委會。（取自廖芝晏臉書）

2025/02/10 10:56

〔記者歐素美／台中報導〕公民團體發起大罷免，「中三拒瓔」及「一罷擊臣」，都宣布第一階段同意罷免連署書已達標，今天下午3點半將把同意罷免連署書送交中央選舉委員會，完成台中「同花順」！將罷免台中國民黨顏寬恆、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣。

「一罷擊臣」公民團體表示，這是一場與時間賽跑的戰役，從小年夜到初六短短8天，募集了超過3000份提議連署書！ 這一刻終於完成造冊，即將北上送件！這幾天，大家擔心來不及送件，確實差一點跟不上時程，感謝民進黨台中市議員謝志忠、蔡成圭等團隊在過年期間的鼎力協助，讓他們能在極限中完成這場關鍵行動。

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「一罷擊臣」指出，他們面對的不只是時間的壓力，還有來自傳統國民黨紅黑派的打壓。從擺攤被盯哨、許多連署點也感受到壓力，志工因擔心秋後算帳而不敢公開站出來，甚至連一個能安心造冊的地點都難以尋找。在最關鍵的時刻，志工廖芝晏挺身而出，四處奔走，尋找合適的造冊地點，在一位長輩的幫忙下，加上廖芝晏提供所有必要的文書器材，讓他們能在24小時三班輪班，不眠不休地完成造冊。

「一罷擊臣」是由五位山線土生土長的在地青年朋友，透過網路社群串連，面對國民黨濫權及毀憲亂政的白藍國會，五位發起召集人並一致決定，邀請廖芝晏擔任「一罷擊臣」罷免江啟臣的領銜人！強調這場戰役還沒結束，接下來將邁向第二階段連署，將繼續努力，下架只聽黨意、不顧民意的立委，還給台灣真正的民主，讓山城成為真正的幸福城。

廖芝晏曾於2022年參選台中市議員，以600票之差落選。廖芝晏表示，江啟臣擔任代理主席不按議事程序，敲下總預算的槌子後，地方青年即號召發起「一罷擊臣」，從小年夜開始到農曆初六，短短8天超過3000份來自台中山線的憤怒募集成功，看到五位召集人的堅持，她願意扛下領銜人的任務。

廖芝晏強調，罷免江啟臣第一階段送件，這只是開始，在台中山線國民黨紅黑派全力保護少主，他們面對的挑戰只會越來越多！面對壓力，呼籲看不下去的朋友，一起站出來罷免江啟臣，下架只聽黨意不顧民意的立委，一起讓台灣民主恢復常態。

廖芝晏表示，今天下午3點半，將把連署書達中央選委會，這次送件的包括台北羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北張智倫、林德福、廖先翔、洪孟楷、羅明才；台中楊瓊瓔、江啟臣；新竹縣林思銘、徐欣瑩等共12人的同意罷免連署書，隨後並將與聯電創辦人曹興誠召開記者會說明。

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