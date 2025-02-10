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    總統今邀五院協商 陳其邁：應屏除政治攻防考量

    總統今邀五院協商，陳其邁提醒應屏除政治攻防考量。（記者王榮祥攝）

    總統今邀五院協商，陳其邁提醒應屏除政治攻防考量。（記者王榮祥攝）

    2025/02/10 09:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕總統賴清德今邀五院院長會商國政。高雄市長陳其邁指出，這起源應是財劃法跟配套、以及總預算審查等過程，沒徵詢地方意見，非常期待院際協商能解決，他提醒無論中央或地方都沒有萬年執政，長久的國家財政體制應屏除政治攻防考量。

    陳其邁說，今天五院院長協商符合國人期待，期待的是政治穩定，推動台灣不僅在相關中央與地方的權責劃分，包括大法官等行使職權等界定，都是非常至關重要的事項，牽一髮動全身。

    他提到，以高市府立場，最關心財政收支劃分法與總預算，強調錢跟權是一體兩面，不能只有預算下放地方，相對權利義務卻沒對等，這將導致地方執行會跟中央有衝突，恐影響中央政府運作。

    他認為相對對於地方，尤其是預算補助的公式試算，爭議起源還是在財劃法跟配套、以及總預算審查過程，並沒盡到徵詢地方意見，如果五院院際協商能順利解決 ，會非常期待 。

    陳其邁指出，不同政黨政治攻防難免，但地方執政有藍綠、中央也沒有萬年執政，國家財政體制應該屏除政黨政治攻防考量，希望藉由協商達成一致共識，尤其不管地緣政治、國際經濟等快速變化趨勢，希望各政黨都能以台灣蒼生為念。

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