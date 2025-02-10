黃國昌不提「壯世代」爭議 吳靜怡：吳春城將成「黃主席」討伐目標

吳靜怡預估，黃國昌若當選黨主席，第一個「討伐」的恐怕就是吳春城。（資料照）

2025/02/10 09:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案、政治獻金假帳案遭羈押禁見，而民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）表示，黃蔡兩人都不敢提立委吳春城近期陷入的「壯世代」爭議，並預估黃國昌若當選黨主席，第一個「討伐」的恐怕就是吳春城。

吳靜怡提到，黃國昌和蔡壁如都隻字不提吳春城可能涉及的貪汙圖利問題，展現了藍白擔心網軍出征的事實，而黃國昌面對蔡壁如的挑戰，以「從一人走向全民政黨」來透露民眾黨必須要面對「沒有柯文哲的時代」，對應蔡壁如主打的「拯救柯文哲」。

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吳靜怡指出，民眾黨地方支持者突然開始有「疑昌」言論，甚至傳出「很多人想廢了2年條款」，直指黃國昌想要一手打翻跟柯文哲的協定契約，黃為了安撫內部，當然要趕快製造外患，用文革語法宣布「護民主 、反威權」，並用行動代號為「掃除綠衛兵」為台北市招募志工，間接也打翻蔡壁如提出「和解咖啡」舉動。

吳靜怡表示，目前大罷免的舞台成為另類的藍白合作，像士林北投議員合作、中正萬華議員合作、宜蘭補選立委提名等，都成為黃國昌掠奪國民黨的政治獲利，但如此一來，國民黨的中間選民就會越來越少。

吳靜怡認為，黃國昌目前不敢得罪柯粉和網軍，但等到拿下黨主席之後，「第一個討伐的就是吳春城了。大罷免的精彩好戲，不在國民黨，在黃國昌」。

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