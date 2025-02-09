指被動擔任「阿罷之」領銜人 史書華：不為名錢權、專注救台灣

罷免藍委葉元之的領銜人史書華發布聲明，指花了五個月後，團隊仍找不到合適人選，「我才會被迫擔任這個角色」。（記者董冠怡攝）

2025/02/09 19:33

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免新北市板橋東區藍委葉元之的領銜人史書華，近期接連被爆婚內出軌、侵權風波，團隊昨已表明「一致決定以原本的人馬繼續前進，領銜人不會有任何異動」。史書華今天也發布聲明，指稱花了五個月後，團隊仍找不到合適人選，「我才會被迫擔任這個角色」，也已想到未來會面對鋪天蓋地的攻擊，但他不要金錢、名聲、權力，只想讓大罷免成功，專注救台灣，回歸正常憲政體制。

史書華表示，針對近期網路上流傳他曾聯繫罷免柯文哲市長的團體，並自薦擔任領銜人，是徹頭徹尾的謊言。他從未主動聯繫過當初的罷柯團體，更不曾有過想當領銜人的念頭。這次的大罷免行動中，自己是最早在去年六月就開始參與籌劃的人之一，且與板橋罷免行動的核心幹部們討論，「如果真的找不到合適的領銜人，我才會被迫擔任這個角色」。

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史書華指出，因為大家都很清楚，作為領銜人，尤其是板橋（東）區的領銜人，將會遭受最猛烈的攻擊，所以對於網友質疑擔任領銜人就有了權力，並不正確，領銜人只是罷免法律上的負責人、承擔相關權利義務，以及公辦說明會的角色而已。

史書華提到，經過五個月的努力，團隊仍然找不到適合的領銜人，因此才讓他擔任這個位置，即便知道未來會面對鋪天蓋地的攻擊，「我還是選擇承擔責任，挺身而出。」所謂自薦擔任領銜人「完全是子虛烏有」，即便是現在，依然有部分罷免團體有連署書，但難以找到願意掛名的領銜人，就是擔憂遭受無止盡的抹黑與攻擊。

史書華強調，他已協助籌備大罷免超過半年，也在第一時間公開說明「我不會參加補選」；另外，個人今年度團購收入全數用在幫忙大罷免上，「無論金錢、名聲、權力，我都沒有要，只有一個目標—讓大罷免成功，專注救台灣，回歸正常的憲政體制」，呼籲不要隨便造謠、不負責任胡亂傳播，希望能夠針對事實討論，而非任由不實言論橫行。

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