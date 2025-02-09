霸氣力挺下架傅崐萁 在地知名餐廳：有被查水表來店吃到飽！

「K Show食宿」霸氣力挺有心下架傅崐萁的民眾，宣布只要有被查過水表的公民，可以到店內用餐2小時吃到飽。（圖翻攝自K Show食宿臉書粉專）

2025/02/09 19:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，上週在花蓮傳出有民眾被自稱花蓮市戶政事務所的人登門拜訪「查水表」，引發外界質疑傅家勢力施壓連署罷免在地立委、國民黨團總召傅崐萁的人。不過當地知名餐廳「K Show食宿」跳出來霸氣力挺有心下架傅崐萁的民眾，宣布只要有被「花蓮王」查過水表的公民，可以到店內用餐2小時吃到飽，被網友們讚爆！

本月5日有花蓮民眾在網上爆料，有自稱是花蓮市戶政所的人帶著一疊罷免傅崐萁的連署書到家裡按門鈴，宣稱受中選會委託確認是否為本人簽署，消息曝光後引發輿論譁然，事後被民眾拍到「到府查水表」的公務員更被確認是戶政所股長兼秘書。對此，縣府聲稱訪查人員拿的是「查詢單」，並強調不可能指示戶政所人員做這種事；但中選會發給花蓮縣選委會等機關的函文明確指出，戶政所人員實地訪查提議人是否親簽已違反相關法律規定。

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面對在花蓮勢力龐大的傅家，一開始就站出來力挺罷免、在Google評價擁有4.8高分的知名餐廳「K Show食宿」，昨天（8日）透過臉書粉專霸氣相挺連署民眾，「被查水表的花蓮公民勇敢站出來，經微光團隊（在地罷團）認證，被花蓮王查過水表的公民，可攜一名同行親友至K Show食宿，出示與微光花蓮私訊認證，即可享有用餐2小時K Show吃到飽！因為K Show想沾點『被查水表的光榮花蓮公民』之光，拔傅行動第一階正式公告通過前都適用。」

網友紛紛大讚，「原本下定心願花蓮王沒倒，我的足跡就不再經過花蓮。看到這消息！就算花蓮王倒不了，未來一定會去找你們！」、「我想被查都還沒機會……已羨慕」、「忽然間覺得這水表被查得很值得」、「請問哪裡可以報名被查？」、「這必須讚爆」、「好店必須推」、「花蓮是花蓮人的」、「罷免傅崐萁救台灣」。

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