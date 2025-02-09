響應罷免陳玉珍！ 八炯怒轟：批著正藍軍的假立委該被罷掉

反共網紅八炯與饒舌歌手陳柏源在中和四號公園發布反共宣言，與支持者合影。（記者陳奕劭攝）

2025/02/09 16:09

〔記者陳奕劭／新北報導〕雙和罷免團隊今天（9日）與「珍礙金門」團隊在中和四號公園與雙和團隊聯袂設立連署站，推動罷免國民黨立委張智倫、林德福、陳玉珍，邀請反共網紅八炯、曾為「統戰樣板」網紅的饒舌歌手陳柏源發表反共宣言，八炯批評，共產黨搶走中華民國國土，陳玉珍卻向對岸官員鞠躬哈腰，這種披著正藍軍的假立委就應該要罷掉。

八炯表示，陳玉珍跑去中國兩岸交流，但明明中國共產黨做了那些破事，交流這麼久竟然不知道？紀錄片一推出來時還急著否認，他問有沒有辦中共身分證的管道，陳玉珍卻不敢回答，遇見中國共產黨，陳玉珍向官員鞠躬哈腰，面對台灣人，陳玉珍卻齜牙咧嘴，難道民進黨、台灣人搶走妳的土地嗎？反而中國共產黨搶走中華民國大陸領土，卻一句話都不敢講，到底妳捍衛中華民國到哪去了？所以這種披著正藍軍的假立委，就應該要罷掉。

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八炯批評，他參與海外反共聚會，卻從來沒見過一個國民黨中常委與青年幹部，他從來沒見到一個說要捍衛14億同胞的國民黨員站出來，與口中的大陸反共同胞站在一起，現在國民黨還是兩蔣時期反共的國民黨嗎？請真正國民黨支持者站出來，將舔共的人全部揪出來，光復國民黨為己任。

陳柏源指出，他們到八二三紀念公園，要讓大家知道當時國軍抵抗中共的侵略意圖，這些英勇的先烈為了守護民主自由的淨土犧牲了，陳玉珍是舔共的，她與英勇的先烈們背道而馳的，他作為正藍軍，大家一起站出來罷免舔共立委，才對得起八二三砲戰英勇的先烈。

他強調，反共浪潮不只在網路發酵，現實生活愈來愈多人站出來，有些人以為罷免是不是民進黨側翼或是政黨的操作？據他所聞，人民看到國會一直刪預算，跑去媚共握手交流，怒火已漸漸被勾起來，呼籲國民黨盡快清醒，一定要趕緊調轉槍口，還在國民黨基層也要看清楚國民黨與中共高官的嘴臉。

八炯批評，共產黨搶走中華民國國土，陳玉珍卻向對岸官員鞠躬哈腰，這種披著正藍軍的假立委就應該要罷掉。 （記者陳奕劭攝）

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