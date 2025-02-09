賴清德邀五院院長會商 黨政人士曝3大目標

總統賴清德明將召集五院院長會商國政，這是賴總統首度發動院際會商。（總統府提供）

2025/02/09 16:28

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德明天週一將依憲法行使院際調解權，召集五院院長在總統府會商國政，在賴總統致詞並完成贈禮、合照後，將展開閉門會談。黨政人士指出，「國會擴權法」、「三大爭議法案」及今年度中央政府總預算案多有爭議，衝擊民眾權益、院與院間爭執不斷，賴這次召集五院會商直指三大目標，包含因應國內外政經局勢、增進院際協調合作、凝聚朝野共識以推動國政，盼釋出善意、以具體行動化解政治僵局。

據了解，五院出席代表抵達後，先由副總統蕭美琴接待，隨後賴清德總統前往致意，並帶領所有與會者步行至總統府大禮堂，賴總統致詞，並進行贈禮、大合影後，將結束直播，以閉門方式展開約一個半小時的五院國政會商；會後由相關首長與發言人說明及轉述。

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據了解，會議由總統賴清德主持，副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同；五院與會名單包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

黨政人士指出，這屆立法院上任至今，從「立法院職權行使法」遭憲法法庭判決核心內容及多數條文違憲且立即失效，以及立法院三讀通過《憲訴法》、《選罷法》、《財劃法》，遭質疑未經實質討論且內容多有爭議，政院也陸續提出覆議；今年度中央政府總預算案，行政院也認為三讀過程有時重複表決、有時表決後還撤案，「因此刪除的數字、計算方式還有爭議」，監察院甚至業務費遭刪96％，業務窒礙難行、衝擊民眾權益甚鉅等，院與院間相關爭執不斷。

黨政人士強調，過去前總統陳水扁、馬英九、蔡英文都曾邀集五院院長針對特定議題交換意見，惟本屆立法院多項修法未經實質充分討論，引起社會疑慮，侵害五權分立憲制體制，行使憲法第44條規定召集有關各院院長會商解決，賴清德是第一人。在朝野僵局、院際紛爭難解之際，賴清德召開五院國政會商，明確直指三大目標「因應國內外政經局勢」、「增進院際協調合作」、「凝聚朝野共識以推動國政」，直球回應朝野爭議，釋出相當善意，盼以具體行動化解政治僵局。

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