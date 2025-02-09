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    清泉崗女士官長因公殉職 賴總統頒旌忠狀「任務完成，請安息」

    空軍胡姓女士官長上月在台中清泉崗基地意外身亡，總統賴清德今率領國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人前往致祭，並頒授旌忠狀。（總統府提供）

    空軍胡姓女士官長上月在台中清泉崗基地意外身亡，總統賴清德今率領國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人前往致祭，並頒授旌忠狀。（總統府提供）

    2025/02/09 12:48

    〔記者陳昀／台北報導〕空軍胡姓女士官長上月在台中清泉崗基地意外身亡，總統賴清德今率領國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人前往致祭，並頒授旌忠狀，賴表示，胡鐙云因公殉職，令人難過不捨，他要感謝鐙云一生為國軍、為國家的貢獻，也要告訴鐙云，「任務已經完成，謝謝妳，請安息」；離場前，總統也向家屬慰問致意。

    總統府發布新聞稿指出，賴總統今前往台中出席空軍胡鐙云士官長公奠，總統抵達後，首先頒贈旌忠狀，由胡鐙云士官長二哥胡鈞傑先生代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

    賴清德致詞表示，他懷著沉痛的心情，和大家共同追思胡鐙云士官長。鐙云是年輕的軍中英才，是國軍重要的一分子，上個月因公殉職，大家都非常難過和不捨。今天除了進行覆旗榮典，他也代表國家頒贈旌忠狀，致上最高敬意。

    賴清德說，鐙云以從軍為職志，以保家衛國為使命，不論是在空軍第四聯隊基勤大隊、第三聯隊修補大隊，或是到第七作戰隊擔任士官長的表現，都非常積極進取、盡忠職守。他要感謝鐙云，一生為國軍、為國家的努力和貢獻；也要告訴鐙云，她的任務已經完成，「謝謝妳，請安息」。

    賴清德提到，鐙云的母親獨力撫養5位子女長大，令人感佩，特別是其中4位都從軍報國，他要代表國家表達感謝之意。國防部一定會盡力協助，代替鐙云照顧她的母親。我們也會和鐙云抱持同樣的信念與決心，繼續堅定地保家衛國。最後，再次願鐙云安息，「我們將永遠以妳為榮」。

    空軍胡姓女士官長上月在台中清泉崗基地意外身亡，總統賴清德今率領國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人前往致祭，並頒授旌忠狀。（總統府提供）

    空軍胡姓女士官長上月在台中清泉崗基地意外身亡，總統賴清德今率領國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人前往致祭，並頒授旌忠狀。（總統府提供）

    空軍胡姓女士官長上月在台中清泉崗基地意外身亡，總統賴清德今率領國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人前往致祭，並頒授旌忠狀。（總統府提供）

    空軍胡姓女士官長上月在台中清泉崗基地意外身亡，總統賴清德今率領國安會秘書長吳釗燮、副秘書長劉得金、國防部長顧立雄、空軍司令鄭榮豐等人前往致祭，並頒授旌忠狀。（總統府提供）

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