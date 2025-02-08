宜蘭立委若綠下換白上？ 陳琬惠重申：參選縣長目標不變

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠。（資料照）

2025/02/08 17:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣立委陳俊宇遭連署罷免，藍白恐聯手推動促成，若順利拉下綠委，國民黨有意把補選機會禮讓民眾黨，換取支持藍營縣長候選人。不過，被民眾黨代理主席黃國昌點名參選縣長強棒的宜蘭縣黨部主委陳琬惠，今天受訪回應仍以「拚縣長為優先」，稍早臉書更重申「參選縣長目標不變！」

國內掀起大罷免浪潮，綠委陳俊宇也被民團鎖定，今年初醞釀罷免，6日啟動連署，至於藍白是否合作扳倒陳俊宇，2黨均靜候黨中央指示，若罷免成功，外界嗅出藍白合的具體展現將在宜蘭。

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國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今天受訪指出，國民黨不畏戰也不求戰，但民進黨搞大罷免，國民黨在宜蘭絕不缺席，並將朝藍白合目標努力，縣長選舉以國民黨為主體，若罷免陳俊宇成功，共推陳琬惠參與立委補選的可能性「是有協調空間。」

陳琬惠則表示，自卸任立委後，一直深根宜蘭基層，並處於備戰狀態，現在談藍白合言之過早，還是要看選民意願，對於民進黨先發動的罷免，希望總統兼民進黨主席賴清德能停止這一次，若執意帶頭，民眾黨不排除全國動員推罷免。

針對藍營透露若罷免成功，有機會被推選補選宜蘭立委一事。陳琬惠回應，暫持保留態度，尊重黨中央安排，不過自己仍以拚縣長為優先，因縣長是行政職，在願景擘畫上才能有更實質的推動跟發展。

陳琬惠今天上午接受媒體電訪後，隨即中午又於臉書發文，重申「我的目標不變：2026參選宜蘭縣長，爭取為縣民服務」，吸引上千名支持者按讚，並湧入上百則留言加油，參選縣長意志堅定，似乎以此公開回應藍營「立委綠下白上」的盤算。

陳琬惠今天中午在臉書發文，重申「我的目標不變：2026參選宜蘭縣長，爭取為縣民服務」，吸引上千名支持者按讚，並湧入上百則留言加油。（圖擷取自陳琬惠臉書）

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