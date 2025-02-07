賴總統10日邀五院院長會商國政 韓辦：尚未收到正式邀請

總統賴清德預定10日召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。立法院長韓國瑜辦公室表示，雖然有看到媒體報導，但尚未收到府方的正式邀請函。（資料照）

2025/02/07 13:56

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德預定10日召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。立法院長韓國瑜辦公室表示，雖然有看到媒體報導，但尚未收到府方的正式邀請函。

至於如果收到邀請，韓國瑜是否會同意出席？韓國瑜辦公室回覆，必須視談論的議題而定，因為韓國瑜雖然身為立法院長，但立法院是全體委員合議制，韓國瑜的身份不便代表每項法案發言，而某些特定議題若觸及朝野黨際關係，也因韓國瑜並非黨主席，同樣不便談論。

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國民黨團書記長王鴻薇受訪表示，賴清德若真有意促進朝野合作，應該展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任民進黨團總召柯建銘喊打喊殺，更放任民進黨明助或暗助罷免團體，試圖影響明年的地方選舉。她強調，樂見朝野和諧共商大事，但不要說一套做一套。

王鴻薇指出，賴清德上任後一直操作朝野對立，朝野組團赴美，請過喝咖啡，現在又找五院院長茶敘，韓國瑜又將成為重點，營造總統願與朝野和諧的氣氛。

王鴻薇表示，她要奉勸賴清德，面對國際情勢變化，特別是美國總統川普的關稅戰、半導體產業衝擊，以及國內重大民生法案等，朝野應以國家利益為優先，政黨競爭放一邊，共同推動重要政策。

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