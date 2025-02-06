藍白大砍水電費、宣傳費 衛福部調整記者室開放時間

衛福部調整記者室開放時間。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/02/06 19:20

〔記者林惠琴／台北報導〕藍白大砍中央政府總預算，繼行政院終止手語翻譯案合約，調整記者室開放時間等與政策宣傳相關事宜後，各部會也陸續設法求生存，衛福部今（6日）就宣布，記者室開放時間調整為週間最晚6點止，若有特殊事件臨時召開記者會，則延後2小時關閉。

今年各部會被刪除或凍結的項目中，差旅費、業務費，媒體宣傳費等，幾乎都是被刪凍最多的項目，以衛福部而言，被通刪媒體政策及業務宣導費60%，通刪水電費10%，通刪一般事務費10%。

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衛福部表示，為撙節電費支出，除特殊時間臨時召開記者會外，記者室僅上班日開放，假日不開放。平時上班日記者室開放時間為早上8點至晚上6點。如遇特殊時間召開記者會，原則上延後2小時關閉記者室。

為了因應預算遭刪減，雖然有些部門以調整記者室開放時間因應，但大部分的部會仍未限制門禁，部分選擇以減少召開記者會的頻率，或是取消部分原排定日期的政策溝通宣導來因應，當初預算遭刪凍前，不少部門喊話恐衝擊傳達正確資訊的機會，如今也用行動一一「表現」困境，堵在野黨抨擊綠營養媒體之口。

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