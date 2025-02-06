綠委爆家族企業海撈11億元政府標案 吳春城：從未以立委身份參與

民眾黨今在中央黨部外舉行新春團拜儀式，立委吳春城（中）出席活動。（記者羅沛德攝）

2025/02/06 18:39

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議延燒，立法院民進黨團上午公布吳家族及其相關企業關係圖，藉壯世代賺四代，家族企業長期承攬政府標案，總金額高達11億元，以立委政治權力謀取個人私利，恐已涉犯圖利罪及公職人員利益迴避法。對於相關指控，吳春城4日曾說，他在戰國策無任何職務與持股，更從未以立委身份參與任何標案。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，吳春城的相關事業一直是政府各類標案的常勝軍，從中央到地方海撈11億元，包括爆米花數位資訊股份有限公司得標1億417萬元、民意傳播顧問股份有限公司得標3億9321萬元、大社會股份有限公司得標80萬8900元、戰國策國際顧問股份有限公司得標5億8567萬元、壯世代教科文協會得標1687萬元、順律國際顧問股份有限公司得標836萬元等。

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針對外界指控吳春城及其親屬數年來標案總額超過11億，吳春城4日曾向網路媒體表示，他現在一點身分都沒有，在戰國策公司沒有任何職務跟股份，亦無法代表戰國策發表評論。他強調，推動壯世代是基於服務社會，壯世代協會則是公益單位，從2020年推動以來，已有許多民間企業使用壯世代名稱，他與相關協會從未收取授權費，加上專利權方已決定進行「標章所有權」拋棄動作。

吳春城也重申，他從未以立委身份參與任何標案，壯世代教科文協會成立以來唯一的標案，是3年前嘉義市推動的嘉義永壯城，當時他不具立委身分，嘉義市政府標案是地方政府預算，也與立委職權毫無關係。

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