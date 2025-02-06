選罷法覆議案表決日及立院開議日 韓國瑜裁示全院談話會決議

立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商選罷法覆議案表決日及立院開議日，各黨團無共識，裁示交由全院委員會處理。。（記者王藝菘攝）

2025/02/06 17:04

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今（6）日召集朝野黨團協商本會期開議日，以及行政院所提出的「選罷法覆議案」處理時程，經討論，各黨團原則上均同意2月11日處理覆議案，不邀請行政院長列席說明；2月25日開議。此外，未來行政院若針對114年度中央政府總預算案、財政收支劃分法提出覆議，各黨團同意加開院會處理。不過，由於民進黨團未具體確認決議，韓國瑜裁示各黨團無共識，交由全院委員談話會處理。

協商時，民進黨團總召柯建銘說，針對未來院會要處理覆議案，「我們是民主配合黨，國民黨怎麼說，我們就怎麼做，只要合理安排都可以。」但，未來總預算案及財劃法修正案行政院若提出覆議，拜託一定要讓行政院長來立院備詢。

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「民主配合黨我們會慢慢觀察，頒獎功在國家。」國民黨團總召傅崐萁建議，可以2月11日處理覆議案，2月25日開議進行行政院長施政總報告及備詢。至於立院整理好總預算案及財劃法修正案送出後，未來行政院若提出覆議，對於邀請行政院長卓榮泰列席說明，我們敬表尊重，屆時是否用加開院會的方式處理。

民眾黨團總召黃國昌說，對於覆議案和開議日，「我們準備好了，全力配合，看大家怎麼訂，我們沒意見。」

席間，對於立法院為何仍未送出總預算案、財劃法修正案，議事處長高百祥說，總預算案部分，因為是在上會期最後一天院會通過，也表決很多次，循例議事處整理完草稿，讓8個常設委員會看過提案文字有無不一致之處，現在這會期才剛開始上班，整理需要時間，目前草稿已弄好，8個委員會正在看。

高百祥指出，財劃法部分，國民黨籍財政委員會召委陳玉珍有請韓院長交代下來，要配合總預算案給總統公布，目前總預算案整理中，好了會趕快寄給總統。

「財劃法要等總預算一起送，這兩個為何有必然關係，為何要一起送？」柯建銘批評，國民黨進退失據，財劃法早在去年12月20日就表決三讀，當時國民黨暴力表決通過，甚至把民進黨立委沈伯洋、邱志偉等人拉下主席台，有如殺人現行犯，但表決通過是憲政行為，竟然召委說不能送。

柯建銘說，請立院祕書長周萬來先回答，哪個規定召委可以超越憲政行為，這是立院全體委員表決過的，可否先釋疑？一是財劃法與總預算案兩者的關係，其次是為何可以召委說不送就不送？對此，韓國瑜說，「所有責任都我，跟他們無關。」

超過2小時討論期間，韓國瑜多次請柯建銘先確認開議日及「選罷法覆議案」處理時程，柯建銘堅持必須先釐清他所提出的問題，會議於表定下午5點30分結束。最終韓國瑜不等柯建銘發表完意見，裁示各黨團無法達成共識，有關開議日及覆議案處理時程，留待全院談話會決議。

民進黨團總召柯建銘出席朝野協商。（記者王藝菘攝）

國民黨團總召傅崐萁出席朝野協商。（記者王藝菘攝）

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