總預算遮提案人名字被控「藍白遮羞布」！王鴻薇：陳培瑜酸游錫堃？

立院國民黨團書記長王鴻薇舉行「打臉民進黨團書記長陳培瑜」記者會。（國民黨團提供）

2025/02/06 16:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團書記長陳培瑜，昨在臉書發文指立院總預算審查報告遮蔽提案人名字，立院淪為藍白遮羞布。國民黨團書記長王鴻薇今天舉行記者會反批陳不懂裝懂、亂帶風向，強調過去蘇嘉全、游錫堃當立法院長送出的立法院總預算報告書內容，都沒有提案委員的名字，請問現在立法院何來「遮羞布」之說？

陳培瑜昨天在她個人臉書發文稱，「立法院成國眾兩黨遮羞布？總預算案審查報告遮遮掩掩，立法院總報告將原提案人和提案報告全部刪除」，還稱「主持議事應當中立的韓國瑜院長及江啟臣副院長是打各種迷糊仗，立法院成了國眾兩黨荒謬提案的遮羞布？」最後秀出她拿到現在立法院整理之後預算審查後報告書。

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王鴻薇說，陳培瑜的說法根本就是造謠、造謠。例如：113年度以前總統蔡英文任內，無論是蘇嘉全當立法院院長，還是游錫堃當立法院院長，所有從立法院送出得中央政府總預算的總報告書，內容、格式都長得一樣，不會看到提案委員名字。

王鴻薇強調，立法院總預算總報告書還未送出，就算未來總報告書送出，也和歷年來完全相同格式，根本不存在所謂黑箱作業、刪除提案委員，更沒有「遮羞布」。王鴻薇嚴正要求陳培瑜必須向立法院長韓國瑜、副院長江啟臣道歉，並且立即下架貼文。

王鴻薇奉勸民進黨團和陳培瑜好好做功課，在立法院官網的議事公報項下，可以查到114年度中央政府總預算案審查報告，可以看到八個委員會預算審查報告，其中具體列出提案人、連署人姓名，請問陳培瑜何來黑箱？遮羞布？難道遮羞布是蓋在陳培瑜頭上？所以看不到相關公開資訊？

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