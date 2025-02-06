罷免洪孟楷團體控宮廟連署突遇鎖門 被點名里長：我沒去阻擾

罷免洪孟楷團體說，2月5日晚間於淡水竹圍橋頭福德宮展開連署活動時，遭遇不當阻撓，民生里長陳李明緣派人上鎖鐵門，一度試圖阻止活動進行。（罷團提供）

2025/02/06 16:15

〔記者董冠怡／新北報導〕罷免國民黨籍立法委員洪孟楷的「罷洪！！刻不容楷」團體今天說，2月5日晚間於淡水竹圍橋頭福德宮展開連署活動時，遭遇不當阻撓，民生里長陳李明緣派人上鎖鐵門，一度試圖阻止活動進行，也有便衣警員到場甚至對志工拍照，質疑公權力介入。對此，陳李明緣回應，沒有去阻擾連署。

罷團指出，陳李明緣派人將福德宮鐵門上鎖，試圖阻止活動進行，經廟方協調並與廟公聯絡後，才得以透過後門繼續活動，活動期間也有便衣警員到場，結束後人潮散去時，還對仍在整理場地的志工拍照。

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罷團提到，罷免行動是「公職人員選舉罷免法」所保障的公民權利，不應因政治立場而受到不當干預，呼籲相關單位應維持行政中立，此案也將持續蒐集相關證據，並視情況向相關單位反映，確保公民行動的正當、合法性，以及權利不受侵犯。

記者二度聯繫陳李明緣，她先說，廟宇是開放空間，並未阻擾連署進行，不過當時她不在現場，所以其實不太清楚事發情況，如果真的有心要阻擾的話，就會跟罷團說不能在這裡連署，但對方昨天還是有使用，自己沒有去阻擋。

陳李明緣後來再補充說明，福德宮沒有登記，運作方式由爐主、副爐主輪值，里長則是扮演協助管理里內事務的角色，主理人不是她，經記者詢問後有去了解事發經過，昨天關門的人說有事要外出，但未通知她或其他人幫忙，結果被講成是她派人去鎖門，「我快要昏倒了」，希望能有機會向罷團當面解釋清楚。

陳李明緣激動地說，沒有請人去關門或鎖門，罷免是個人自由，尊重每個人各自的想法，不會去主導阻擋，也不會禁止連署。

淡水分局回應，類此活動警方均會維護現場安全，避免活動遭受干擾，警方均依法行政，不涉入任何政治活動，一切均以民眾安全為主要考量。

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