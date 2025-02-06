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    安泰醫院大火9死 吳崢：吳春城曾為壯世代讚蘇清泉扛責

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/02/06 14:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣東港安泰醫院去年10月大火釀9死案，屏東地檢署依過失致死等罪嫌偵辦，被列為被告的醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉昨（5）日晚間訊後500萬交保，民眾黨立委吳春城去年10月9日曾稱讚蘇清泉扛責，並要求衛福部長邱泰源一起向蘇鞠躬致敬；對此，民進黨發言人吳崢表示，蘇清泉就是吳春城能夠推動「壯世代」修法圖利自己的最大推手，所以吳春城才大力吹捧蘇清泉。

    吳崢在臉書PO文表示，去年屏東安泰醫院大火奪走9條人命，今天被告國民黨立委、安泰醫院前院長蘇清泉，被以涉嫌過失致死和違反建築法，500萬交保；蘇清泉的哥哥，也是安泰醫院總務長，300萬交保，當時民眾黨的「壯世代」吳春城，在安泰醫院大火後，竟在立法院對蘇清泉鞠躬致敬，盛讚蘇清泉負責任，還要求衛福部長要一起向蘇清泉鞠躬。荒誕又阿諛奉承至極，吳春城為什麼要在一場讓壯世代慘死的醫院大火時，極盡吹捧蘇清泉？

    吳崢指出，因為蘇清泉就是吳春城能夠推動「壯世代」修法，圖利自己的最大推手。蘇清泉擔任立法院衛環委員會召委，在當時吳春城的深深一鞠躬之後，蘇清泉開始幫忙吳春城排案「壯世代」議程、協助召開「壯世代」公聽會，一路加速，火速通過。

    吳崢續指，原本應該救人的醫院在蘇清泉的掌控之下，成了世紀大違建。大家知道蘇清泉的安泰醫院，起火點建築違建率是多少嗎？領有使用執照的一樓，面積僅45.68平方公尺，卻直接蓋成五層樓，違建率超過3300％！

    吳崢直言，口口聲聲說壯世代的點子多好多棒，要為台灣壯世代發聲的吳春城，卻為了自家利益，不顧「壯世代」安全，吹捧一位罔顧人命的國民黨立委。藍白利益共生的醜陋結構，還要害慘多少台灣人？

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