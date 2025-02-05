辜嚴倬雲熱衷兩岸交流 晚年被內政部撤婦聯會主委職位

2007年5月，婦聯會主委辜嚴倬雲（左）造訪北京，與時任中國全國政協主席賈慶林（右）見面。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/02/05 13:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前海基會董事長辜振甫之妻、前婦聯會主委辜嚴倬雲4日過世，享嵩壽105歲。回顧辜嚴生平，承接蔣宋美齡創立的婦聯會後，縱橫政商、兩岸數十年，晚年為了捍衛婦聯會「勞軍捐」財產，更數度與黨產會交鋒，2017年被內政部撤換婦聯會主委一職。

據瞭解，90年代蔣宋美齡赴美定居後，辜嚴倬雲1992年起擔任婦聯會總幹事，對內便以「蔣夫人接班人」自居。1992年婦聯會捐贈2.2億元給辜家和信醫院，成立了「宋美齡兒童血癌中心」，直接略過蔣夫人成立的振興醫院，當年一度讓振興高層甚為不滿。

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1993年4月，海基會與中國海協會在新加坡舉行歷史性的「辜汪會談」，1998年10月前海基會董事長辜振甫首度率團赴中國進行「辜汪會晤」，辜嚴倬雲均陪同前往。

2007年5月，時任婦聯會主委的辜嚴倬雲應中國「中華全國婦女聯合會」主席顧秀蓮的邀請，率領常務委員等20人赴北京訪問，開啟兩岸最具代表性婦女組織的直接交流；辜嚴倬雲也於北京會晤中共對台統戰「一把手」的中國政協主席賈慶林、中國國台辦主任陳雲林。

2008年11月3日，時任海協會會長陳雲林來台訪問，首站拜訪行程是拜會前海基會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲；當時辜嚴倬雲曾感性地說，前海協會會長汪道涵未能親自赴台，是非常遺憾的事，這個遺憾由陳雲林來彌補，讓她感到十分高興。

辜嚴倬雲在婦聯會主委任內熱衷兩岸交流，2009年起中國黨政人士來台，如北京市婦聯主席、中國紅十字會會長、中國全國婦聯副主席、北京大學校長、天津政協主席、天津市長、海協會副會長李炳才等，辜嚴倬雲均在婦聯會親自接待。

此外，辜嚴倬雲也曾邀北京少兒京劇藝術團來台跨年演出，希望兩岸以「平劇會友」。2009年11月辜嚴應中方邀請，赴天津市參加「海峽兩岸京劇藝術論壇」，共譜京劇藝術復興；2013年，前總統馬英九在總統府頒贈二等大綬景星勳章，肯定辜嚴對兩岸交流的貢獻。

2016年黨產會成立後，民進黨政府全面清查不當黨產。婦聯會內部一度擬與內政部、黨產會簽署行政契約，歸還數百億元勞軍捐給國家，卻遭「鷹派」主委辜嚴倬雲反對。2017年12月22日，內政部祭出行政處分，正式撤換辜嚴倬雲擔，辜嚴結束逾20年婦聯會主委職務。

辜嚴倬雲晚年深居美國，數度與黨產會交鋒，她曾發聲明批判簽署行政契約是「認罪協商」，嚴詞反對婦聯會與黨產會進行任何和解。也曾因涉嫌毀損、隱匿婦聯會的政治檔案，遭黨產會告上法院，但最後獲檢方不起訴。

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