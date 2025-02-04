李彥秀美國房申請「自住」節稅 高嘉瑜質疑她拿綠卡

前民進黨立委高嘉瑜質疑李彥秀持有美國綠卡。（記者甘孟霖攝）

2025/02/04 20:58

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免潮來臨，民團陸續前往中選會送件，前民進黨立委高嘉瑜日前揭露，國民黨立委李彥秀在美國加州購置豪宅，還為節省稅金申請自住，她強調此非冷飯熱炒，而是李彥秀一年多來都未正面回應，她更質疑李是否持有綠卡？李彥秀強調，所有財產與置產都秉持公開、透明、誠信的原則，依法誠實申報，指控須拿出證據。

高嘉瑜今（4日）受訪表示，李彥秀在大罷免潮中是全台立委連署書份數最多、仇恨值最高的一員，這源自於其長期抱持大中國思想的意識形態，對於台灣本土施政時常酸言酸語，但面對中國卻抱持崇拜，這樣不愛台灣、心不在台灣的立委，民眾當然認為不適任。

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她認為，李彥秀雖然勤跑基層，但立委應該提出一些有利民生的法案，李彥秀自上任以來多幫財團召開協調會、公聽會，卻沒看到對於年輕人、居住正義、民生法案等有所論述，與她過去長期推動降低公設比、實坪制等形成強烈對比。

她提到，民間提出罷免就是對藍白長期在立院挾多數毀憲亂政的反制，包含國會擴權、財劃法修正，都凸顯藍白惟恐天下不斷，製造國家不安甚至是國安危機，民眾期待立院裡有一股積極穩定的力量，能夠協助國家施政更加順利。

至於李彥秀如被罷免成功她是否會投入立委補選？高嘉瑜表示，目前要談補選都還太早，畢竟還有至少半年以上時間，但她強調港湖是一個需要團結最大力量才能勝選的艱困選區，需要整合所有本土力量才有機會，要由誰來承擔這一戰，黨中央自有考量。有很多民眾希望她能繼續關心社會，她也會盡身為公民的義務、做好本分，關注社會議題。

她也呼籲，李彥秀應該針對其美國的房產，以及其是否持有綠卡等爭議出面正面回應，她強調這不是冷飯熱炒，而是李彥秀事隔一年多都沒有回應的議題。

李彥秀回應，身為在野黨民意代表，監督執政黨天經地義，與意識形態無關，更不可能去護航執政黨不合理的政策；此外，她在立院也爭取諸如男女國中生公費接種HPV疫苗、產假延長、提高公益出租免稅額等民生相關法案，民眾關心的議題她都會關注。

對於海外房產，她強調從政以來所有財產與置產都秉持公開、透明、誠信的原則，依法誠實申報。呼籲有心人士不要拿錯誤偏頗的資訊誤導公眾視聽，浪費社會資源，謀殺他人人格。

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