上海團無法參加台北燈節點燈 顏若芳：蔣萬安成天哭鬧怪中央

「2025台北燈節」今晚將登場。（資料照）

2025/02/02 14:25

〔記者蔡思培／台北報導〕「2025台北燈節」今晚登場，上海方原定也要參加燈節，但陸委會審查卻未通過，台北市長蔣萬安日前喊話希望好不容易建立的溝通善意能被延續。北市議員顏若芳質疑，從解放軍釋出攻台模擬影片、共軍春節仍擾台都可看出中國惡意，但蔣萬安每次遇到上海團問題就甩鍋中央，成天只會扮巨嬰、哭鬧怪中央，未見他對中國的惡意有一句抗議。

顏若芳指，上海方原規劃派三團參訪台北燈節，由於送件時間過晚嚴重壓縮審查時間，導致陸委會僅核准第三團（燈藝師、旅遊業者）來訪，上海台辦團則無緣參訪台北燈節。

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對於蔣萬安呼籲陸委會延續溝通善意成果，顏若芳反批蔣萬安睜眼說瞎話，從日前解放軍釋出模擬影片意圖轟炸台北、雙城論壇上海方代表職級降格，到近日中國阻撓台商回台投資、共軍擾台春節天天來，以及我國南非代表處遭中國施壓，都可見中國對台惡貫滿盈，眾所周知，但蔣萬安卻用玫瑰色的眼鏡看中國。

顏若芳也指出，往年雙城論壇或台北燈節上海訪團在議會受質疑時，蔣萬安都甩鍋給中央稱「這是陸委會核准的」來當擋箭牌，現在中國對台惡意加深，上海訪團申請接二連三遭駁回，蔣萬安還是想甩鍋中央？

顏若芳質疑，核准與不核准蔣萬安都有話說，難道陸委會是蔣萬安開？她質疑市長當到如此沒有肩膀，成天只會扮巨嬰、哭鬧怪中央，卻未見蔣萬安對中國的惡意有一句抗議，還真是「爹親娘親都沒有習主席親」。她呼籲台北市政府別再對中國的惡意裝瞎，更不應再幫自己的無能擦脂抹粉，中方要來台交流就要依照我國規定，不是蔣萬安一個人說了算。

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