批蔣萬安「耍寶說謊」 吳靜怡：故意製造警員麻煩的是你和徐巧芯

對於遭北市警察跟蹤，政治評論員吳靜怡今日質疑：「過年前，早就安排好的宮廟行程，蔣萬安、徐巧芯硬是臨時要當跟屁蟲，到底是誰故意製造警員麻煩和困擾？就是你們一對寶啊！」圖為台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/02/02 12:42

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員吳靜怡昨（1日）到松山參加罷免國民黨立委徐巧芯活動，在參加活動期間卻遭到警察跟蹤，讓她心生恐懼，對此北市信義警分局表示，現場指揮官已自請處分。台北市長蔣萬安今（2）出席活動時說，他支持警方依法依規，在應有範圍內執法；徐巧芯稱「罷免行動造成行政單位非常為難」。不過蔣、徐兩人說法又挑起吳靜怡怒火，她在Threads批評：「蔣萬安和徐巧芯不用急著耍寶幼稚還說謊！」

吳靜怡質疑：「過年前，早就安排好的宮廟行程，蔣萬安、徐巧芯硬是臨時要當跟屁蟲，到底是誰故意製造警員麻煩和困擾？就是你們一對寶啊！」並反問：「如果沒有跟監超出範圍，信義分局局長幹嘛自行懲處？」

請繼續往下閱讀...

吳靜怡列出北市警局信義分局說法，稱「跟隨對象至五分埔派出所一帶已距活動現場有一段距離、確逾越比例原則」，吳認為，確實有上級長官指示，便衣警員才會執行特殊公務，「挺警察是不要勉強警察幹戒嚴的事，很難看，好嗎？」

吳靜怡強調：「沒有市長室的允許方案，怎麼會出現這樣的加強過度警備，這是你蔣萬安可以選擇的，當我沒混過市長室啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法