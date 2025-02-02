蔡英文《泰晤士報》專訪談台美互動 「讓川普站在我這邊的方式」

英國媒體《泰晤士報》今刊登前總統蔡英文專訪，題為「我領導台灣八年——這是我讓川普站在我這邊的方式」。（圖擷取自泰晤士報網站）

2025/02/02 10:19

〔記者陳昀／台北報導〕英國媒體《泰晤士報》今刊登前總統蔡英文專訪，題為「我領導台灣八年——這是我讓川普站在我這邊的方式」（I led Taiwan for eight years — this is how I kept Trump on my side）。蔡回憶跟美國總統川普團隊第一任期的互動，雙方國安團隊成員以「密切、頻繁且清晰」的溝通互動，建立良好的聯繫基礎，並在經濟、教育及文化取得實質進展。

報導首先指出，美國總統川普在第一個總統任期內對台灣表現強力支持，他與蔡英文同樣2016年當選；如今川普重返白宮，已經呼籲中國國家主席習近平協助結束烏克蘭戰爭，引發外界擔憂，北京可能會利用這一機會，施壓川普在某種協議中削弱對台灣的支持。此外，川普在去年的競選過程中，曾批評台灣未能為美國提供的「保護」付出相應代價，甚至一度表示台灣應該將國防支出的佔比從GDP2.5%提升到10%。

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蔡英文在訪談中回應，台灣有收到這樣的訊息，也非常樂意討論如何強化我們的防禦能力，並已準備好增加國防投資，我們需要與美國團隊討論、達成共識，確保所做的一切都是最適切且最明智的。

蔡英文回憶道，在她與川普總統的第一個任期，雙方國安團隊之間保持「密切、頻繁且清晰」（strong, frequent and clear” communication）的溝通，建立了良好的聯繫基礎；並在經濟、教育及文化交流方面也取得實質進展，「我對於川普團隊的合作記憶，是正面、積極的」，她強調，雙方關係是透過兩國政府內部成員的互動而建立的。

談及2016年「川蔡熱線」，蔡英文在2016年曾致電川普祝賀當選，並討論政治、經濟、區域安全議題，這是自1979年美國與中國建交以來，台美領導人之間的首次直接對話，但這次通話也激怒北京，對此，蔡英文表示，她沒辦法透露更多當時的溝通細節，但在後來的合作上，台灣成功獲得一些重要軍事採購的批准，在她任內，美國對台軍售達到40年來最高水準，她也領導台灣將國防預算提高了80%。

針對俄烏戰爭，蔡英文表示，她相信北京正在密切關注烏克蘭戰爭，並試圖從中汲取教訓，「我希望他們能記取教訓：發動台海戰爭將讓他們付出巨大代價，無論是軍事、政治，還是經濟層面，因此他們應該更加謹慎地考慮這個問題。」

該文也分析，新任美國政府對台政策上不明朗，川普顧問團有親台的國務卿魯比歐（Marco Rubio）但也有在中國擁有龐大商業利益的馬斯克（Elon Musk）；川普的國安顧問人選瓦爾茲（Mike Waltz）曾表示，新政府可能與中國合作，切斷伊朗的石油資金來源，華府已越來越多聲音猜測，川普可能拉攏習近平對普廷施壓，以結束烏克蘭戰爭。

該報導表示，蔡英文在爭取國際支持時，不僅強調經濟實力，也強調跟西方的「共同價值」，也就是自由、法治與人權。蔡英文指出，台灣因為半導體產業享譽全球，但世界應該要知道的是，台灣不僅是一個領先的晶片製造國。談及台灣2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，她說「這並不容易，但我為台灣人民感到驕傲，這是一個美麗的故事」。

針對北京批評蔡英文為分裂主義、台獨人士，該報導認為，民進黨的立場是，台灣不需要宣布獨立，因為台灣早已經事實上獨立。「我們基本上是靠自己！」蔡英文表示，我們有自己的政府、司法系統、國防部隊，並獨立與世界各國發展外交與貿易，我們已經擁有了一切。

對於世界如何定義台灣，蔡英文認為，這不僅是台灣如何自我定位的問題，世界應該要有足夠的勇氣，承認台灣的存在，但她也理解這存在風險和困難。即便如此，她在總統任內及卸任後，都主張「維持台海和平穩定的現狀」，但這不代表台灣缺乏決心。

她說，台灣面臨獨特的挑戰，時刻受到威脅與外交孤立，即便如此，民主仍然在台灣紮根並蓬勃發展，今天台灣已在國際舞台上佔據重要的地位，任何人都不應該低估，台灣得之不易的自由與民主的堅定決心。

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