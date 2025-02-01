「光復桃園」罷免超標！第一選區連署逾1.3萬份 人瑞也來了

總統府資政吳澧培（左二）教授週四到蘆竹區多加教會參與連署，與到場連署的百歲人瑞（右）熱情寒暄。（陳曉煒提供）

2025/02/01 20:10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕公民團體發起罷免藍委行動，在桃園市喊出「光復桃園、六區全罷」，農曆年間在桃園各選區加開連署站，吸引眾多返鄉民眾加入連署。聯合罷免團體發言人陳曉煒牧師表示，桃市第一選區（龜山、蘆竹）從小年夜起至今天大年初四都加開連署站，讓民眾現場填寫連署書或交件，其中有2名人瑞到場連署要保衛台灣這塊宜居的土地，經統計至今日連署書已達1萬3500份，遠遠超越第一階段目標，其餘選區也都取得破萬或近萬份連署書，將於3日提交給中選會，後續會加大連署能量，為二階衝刺。

罷免藍委連署行動春節期間可說熱呼呼，陳曉煒表示，罷免團體春節連假期間每天在桃園市各選區加開連署站，吸引許多平常忙碌的上班族與返鄉過節民眾的熱烈響應，位於蘆竹區南崁多加教會的連署站每天都有數百民眾前來連署，也有民眾繳回親友完成填寫的連署書，第一選區到昨天已經取得超過1萬3500份罷免國民黨立委牛煦庭的連署書。

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陳曉煒說，1月30日還有2名人瑞親自來到連署站餐與連署，其中103歲的女人瑞說，她歷經日治時代、國民黨戒嚴與白色恐怖統治，好不容易迎來的民主，卻被藍委糟蹋，因此決定參加連署，共同保衛台灣這個宜居的好地方；此外，80歲的獨派大老、總統府資政吳澧培也到場連署，與到場連署的人瑞親切寒暄互動。

桃市其他選區部分，陳曉煒說，第四選區（桃園區）也已經取得超過一萬一千分罷免萬美玲的連署書，其餘包括三選區也取得近萬份連署罷免魯明哲，二選區涂權吉、五選區呂玉玲、六選區邱若華部分也都取得超過八千份連署書。

「光復桃園、六區全罷」發起團體農曆春節期間在各選區加開連署站，位於蘆竹區多加教會的連署站吸引大批民眾到場連署。（陳曉煒提供）

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