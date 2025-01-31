上海團參加台北燈節受阻 蔣萬安：盼延續溝通善意成果

台北市長蔣萬安今天上午前往保安宮參拜。（台北市政府提供）

2025/01/31 11:12

〔記者蔡思培／台北報導〕「2025台北燈節」將登場，上海方原定也要參加燈節，但陸委會審查卻未通過。台北市長蔣萬安今天表示，上海市已連續8年參加開幕點燈儀式，他希望好不容易建立的對話溝通善意成果能被延續。

「2025台北燈節」將登場，城市光廊（中華路一段）已在日前點燈，位於中山堂的主燈也將在2月2日點亮，2月2日至16日台北燈節將全面開展，每晚5點至10點點燈。今年燈節活動規劃四大展區，橫跨捷運西門站至北門站一帶，搭乘捷運即可抵達。

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蔣萬安今天上午前往保安宮參拜，會後受訪被問起上海團來台參加台北燈節疑受阻一事。他表示，台北燈節行之多年，每年都會邀請日、韓等國以及上海等城市參展，上海市已連續8年參加開幕點燈儀式，今年也依慣例提出申請，但目前仍在審核中未得到結果，2月2日要參加開幕已無法成行，但他仍希望好不容易建立的對話溝通善意成果被延續。

另外，昨天下午一輛台北雙層觀光巴士在忠孝東路五段與機車發生車禍，後座女乘客遭巴士右後輪輾住腳。對此蔣萬安表示，公運處有回報，也即刻送事故鑑定委員會，只要認定是業者及駕駛責任，就會依照公路法開罰。

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