「大家都希望台灣更好！」 蕭美琴發福袋讚關渡宮震後支持花蓮

副總統蕭美琴今赴關渡宮發放福袋。（攝影田裕華攝）

2025/01/31 10:27

〔記者蔡思培／台北報導〕今天是大年初三，副總統蕭美琴一早就前往關渡宮發放總統福袋，吸引民眾排隊領取。蕭美琴也特別感謝關渡宮在地震期間給予花蓮極大支持，以及提供黎明教養院關心，大家都希望台灣更好。

今年的總統福袋結合總統賴清德、副總統蕭美琴兩人親筆手繪的狗、貓頭像，並搭配象牙柿、月桃、瓊崖海棠等3種台灣原生植物。蕭美琴在春節期間展開發福袋行程，前往全台各地廟宇發放並祝福民眾新年快樂。

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蕭美琴今天上午前往關渡宮參拜祈福並發放福袋，民進黨立委吳思瑤、北市議員林延鳳、陳賢蔚、陳慈慧等人也陪同發放參拜。現場民眾見副總統發福袋都開心領取，蕭美琴也一一祝福每位民眾新年快樂。雖然沒有開放民眾與握手拍照，但吳思瑤仍熱情與民眾擊掌並祝福。

由於蕭美琴2004年曾在士林北投選區參選立委，此次到關渡宮發放福袋也被視為回娘家。蕭美琴表示，今天回娘家心情很高興，初三與大家相互祝福、希望台灣更好。她也特別感謝關渡宮在花蓮地震期間給予花蓮很大支持，也給受地震損害的黎明教養院給予關心，「今天大家都希望台灣更好，大家加油！」

副總統蕭美琴赴關渡宮參拜並發放福袋。（攝影田裕華攝）

副總統蕭美琴與立委吳思瑤赴「台北市關渡宮」參拜祈福並發放福袋。（記者田裕華攝）

副總統蕭美琴赴「台北市關渡宮」參拜祈福並發放福袋，吸引大批民眾排隊。（記者田裕華攝）

蕭美琴前往關渡宮參拜祈福並發放福袋，民進黨立委吳思瑤、北市議員林延鳳、陳賢蔚、陳慈慧等人陪同發放參拜。（記者田裕華攝）

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