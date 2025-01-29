蕭美琴大年初一彰化發福袋 百歲人瑞搶頭香開心吐「這句話」

副總統蕭美琴到員林圳安宮發放總統府新年福袋，百歲人瑞賴林罕（中）搶頭香，開心直呼「下次選總統，再讓賴清德、蕭美琴繼續做」。（記者陳冠備攝）

2025/01/29 17:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕今天是大年初一，副總統蕭美琴下午到彰化市開化寺、員林圳安宮走春祈福，並發放總統府新年福袋，吸引上千民眾排隊，剛滿一百歲的賴林罕阿嬤也坐著輪椅排隊，而且第1個領到福袋，她開心直呼「下次選總統，再讓賴清德、蕭美琴繼續做」。

蕭美琴今日下午在立委黃秀芳、陳素月等人陪同下，先來到有300年歷史的彰化縣定古蹟開化寺祭拜，現場吸引數百民眾到場迎接歡迎，蕭美琴揮手招呼，還大比愛心，展現親民，她半小時後發完福袋又來到員林圳安宮，現場領福袋人數更甚，排隊人龍至少超過1500人，還有行動不便的長輩坐著輪椅，由子女推著來排隊，希望大年初一就能搶到好福氣。

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員林圳安宮在兩年前大年初五，時任副總統的賴清德曾到廟參香發福袋，圳安宮送上「德孚眾望」的賀匾，祝福賴清德2024年成功問鼎總統大位，今日蕭美琴代表總統賴清德發送「六順和春」福袋，廟方同樣送上「德孚眾望」的賀匾，祝福蕭美琴步步高升。

百歲人瑞賴林罕說，兩年前有來領賴清德福袋，當時還排到第一位，得知今年初一蕭美琴要來發福袋，今日一早就叫家人帶她去排隊，沒想到又是第一個領到，覺得領到總統府的福袋很開心，可以福氣一整年，她也直呼「下回選總統，再讓賴清德、蕭美琴繼續做」。

副總統蕭美琴到彰化員林圳安宮發福袋，吸引上千民眾到場迎接歡迎，蕭美琴揮手招呼，還大比愛心，展現親民。（記者陳冠備攝）

副總統蕭美琴在立委黃秀芳（前排右2）、陳素月（前排右2），縣議員張欣倩（前排右1）等人陪同下，來到員林圳安宮走春祈福。（記者陳冠備攝）

員林圳安宮主委林朝陽（前排左4）送上「德孚眾望」的賀匾，祝福蕭美琴步步高升。（記者陳冠備攝）

副總統蕭美琴到員林圳安宮發福袋，一名坐著輪椅的長輩收到蕭美琴親手送的福袋開心得快要跳起來。（記者陳冠備攝）

金年總統府「六順和春」福袋，吸引不少民眾來排隊領取。（記者陳冠備攝）

大年初一，副總統蕭美琴到彰化市開化寺走春祈福，並發放總統府新年福袋。（記者陳冠備攝）

副統統蕭美琴到彰化發福袋，領福袋排隊人龍至少超過1500人。（記者陳冠備攝）

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