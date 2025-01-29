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    2026宜蘭縣長選戰起手式？陳金德、吳宗憲密集拜廟別苗頭

    民進黨籍行政院政委陳金德（左2）年初一至年初三，也安排10鄉鎮市密集「拜廟」行程。（民眾提供）

    民進黨籍行政院政委陳金德（左2）年初一至年初三，也安排10鄉鎮市密集「拜廟」行程。（民眾提供）

    2025/01/29 16:10

    〔記者游明金／宜蘭報導〕2026宜蘭縣長選舉局勢仍渾沌不明，民進黨籍行政院政務委員陳金德、國民黨不分區立委吳宗憲分別被視為綠、藍陣營熱門人選，2人從大年初一至初三都安排全縣各鄉鎮市密集「拜廟」行程，被認為是布局選戰的起手式；吳宗憲說，如果黨中央要他選，一定全力以赴。陳金德稱，賴清德總統要他幫忙物色適合人選。

    春節期間，政治人物多會安排走春拜廟行程，增加曝光度，也拉攏與地方情誼。2026宜蘭縣長選舉，藍綠陣營都已積極展開佈局，政治人物拜廟行程也是最好的觀察指標。

    陳金德從年初一至年初三，除南澳、大同兩原民鄉，將跑遍10個鄉鎮市、33間廟宇。他對地方原本就熟悉，除向大家恭賀新年，也希望藉由走春拜廟更加凝聚基層的感情與支持。

    吳宗憲空降宜蘭參選態勢明顯，年初一至年初三也安排了10個鄉鎮市、28間廟宇的拜廟行程，希望向基層民眾介紹自己，拉高自己知名度。他與陳金德在年初三當天，在壯圍鄉補天宮與保安宮還可能同台登場，互別苗頭。

    吳宗憲今到宜蘭拜廟，被問到參選之事；他說，國民黨到目前為止，沒有任何一個黨中央跟他談過參選的事，地方也沒有，但他把自己當成是宜蘭選出來的區域立委，要把宜蘭的事作好，如果黨中央最後要他選，他當然是全力以赴。

    國民黨宜蘭縣議會議長張勝德也跟著代理縣長林茂盛走訪廟宇，發放歡樂宜蘭年紀念紅包；他說，春節期間，大家在地方拜年，這非常正常，不要作過多聯想。對於地方勸進參選縣長，他表示，還是先把宜蘭縣政以及監督角色做好，會跟大家一起努力讓宜蘭更好。

    陳金德今天下午也到展開拜廟行程，他說，從政這麼多年，特地安排過年走春，感謝鄉親支持。對於是否參選縣長？他說，賴清德總統交代給他的任務，就是為宜蘭尋找一位最適合的人選，他有信心打贏這場選戰，目前看來，林國漳律師非常適合，還在積極努力勸進當中。

    陳金德認為，吳宗憲動作頻頻，一定有得到國民黨黨中央授意，吳宗憲與議長張勝德都是國民黨的強棒，民進黨不能夠掉以輕心，會審慎面對。

    2026宜蘭縣長選舉，藍綠積極佈局，國民黨不分區立委吳宗憲（右3）展開密集式走春「拜廟」行程。（民眾提供）

    2026宜蘭縣長選舉，藍綠積極佈局，國民黨不分區立委吳宗憲（右3）展開密集式走春「拜廟」行程。（民眾提供）

    國民黨宜縣議會議長張勝德（左2）也跟著代理縣長林茂盛走訪廟宇，發放歡樂宜蘭年紀念紅包。（民眾提供）

    國民黨宜縣議會議長張勝德（左2）也跟著代理縣長林茂盛走訪廟宇，發放歡樂宜蘭年紀念紅包。（民眾提供）

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