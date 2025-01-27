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    輕輕放下「壯世代」 王定宇：民眾黨、黃國昌雙標之王！

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2025/01/27 14:34

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭外界質疑圖利。對此，民進黨立委王定宇表示，白委利用立法權勢惡搞人民的納稅錢，「黃國昌和民眾黨怎麼這麼包容？難怪能跟Linbay 好油詐蛋案、柯文哲京華城案這麼合得來兼背書」，不愧是「the King of 雙標（雙標王）」！

    王定宇在臉書PO文表示，吳春城或其妻兒成立11家「壯世代」系列公司、1個「壯世代」協會，並且將「壯世代」註冊登記商標權，擔任民眾黨立委期間，只推「壯世代法案」，硬是用法律規定，把銀髮族、中老年、壯年這些名詞改成「壯世代」，藉由藍白聯手要求政府各部會編列1200億推動「壯世代」預算，稍有不從，就凍結預算逼迫政府編更多錢給「壯世代」、只能用「壯世代」這個名詞，連中研院、金管會都不放過。

    王定宇指出，吳春城擔任立委期間，竟然就以本人或妻兒的公司或協會投標政府標案，其中包括「壯世代」名義的標案，自己先登記商標，再立法，然後施壓編列鉅額預算1200億，被發現了，自己辭負責人，交給妻子兒女打理，毫無利益迴避，這不是「貪污圖利」，什麼才是？

    王定宇直言，民眾黨和黃國昌指控別人只需要一張相片、一頓飯，甚至連這些都沒有，只憑連連看，就能咆哮指控，現在自己白色立委利用立法權勢惡搞人民的納稅錢，怎麼這麼包容？難怪能跟Linbay 好油詐蛋案、柯文哲京華城案這麼合得來兼背書，不愧是the King of 雙標！

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