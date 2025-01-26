罷免汐止立委廖先翔 春節期間快閃站拚連署

推動罷免立委廖先翔的團體今天在汐止火車站旁設快閃站，不少民眾前往連署。（記者盧賢秀攝）

2025/01/26 14:29

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市有民眾在臉書成立「七星齊心斷翔．罷免廖先翔」粉絲專頁，過過網路串連罷免國民黨立委廖先翔，過年期間也不休息，在汐止、金山、萬里和瑞芳等地設立快閃站，供民眾連署。今天在汐止設快閃站，不少民眾不怕冷前往連署，民眾說，廖先翔刪除外交句社會住宅的預算實在很瞎，所以來連署罷免廖先翔。廖先翔回應，意識形態的對抗4年1次就夠了，希望大家一起縫合已經支離破碎的台灣。

罷免廖先翔陣營今天在汐止火車站旁設立快閃站，下午東湖哈拉影城、晚上在社后原興廣場；明天在金龍菜市場和建成路與中正市場間，1月29日在金山、萬里，30日在瑞芳，1月31日至2月2日回到汐止。

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今天氣溫下降，不少民眾到快閃站連署，高先生說，廖先翔刪除外交部和社宅的理由實在很瞎，他的存在對國會是一種恥辱，包括他刪除外交部預算理由是中國不買宏都拉斯的白蝦，這干台灣什麼事？有種就走跟中抗議。

此外，他竟然刪除汐止白匏湖興建社會住宅的預算，他說社會住宅是標籤化的東西，如果社宅蓋得好，會成為當地標誌性建築，有什麼標籤化問題？同時他說白匏湖要爭取輝達來設廠，全台有多少地方爭取輝達，這不是畫大餅、虎爛嗎？

白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫是前行政院長陳建仁在2023年6月宣布，中央投資134億元，興建1200戶社宅和社福機構、多功能運動園區和生態公園，已經展開土地變更、環評作業，預計今年發包，2028年完工，但廖先翔提案刪除預算，成為罷免案的焦點之一。

廖先翔說，社會住宅的設置應避免孤立，並納入城市整體規畫，減少社會分裂與標籤化風險。在不對的地方蓋社宅會變成「鬼城」，汐止白匏湖基地可做為高科技產業園區，吸引輝達等大廠來投資。

廖先翔表示，他擔任立委後也積極評估地點，像閒置的樟樹灣文高用地、保長坑營區都合適蓋社宅。

不過，新北市議員張錦豪不同認廖先翔的「鬼城說」，張錦豪說，白匏湖社宅基地就在南港、汐止的交界處，位置非常關鍵核心，環境生態非常好，經新台五路往基隆、台北都非常方便，往國3也只要3分鐘，到遠雄、Costco商場，路程只要5分鐘，那是「鬼城」。

過年期間罷免廖先翔的團體將在汐止、瑞芳、金山萬里等地設快閃站連署。（民眾提供）

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