藍白稱中央還有2.9兆能用 王定宇：了解2件事就知道多存心不良！

王定宇痛批藍白無知、存心不良。（資料照）

2025/01/25 17:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白近日大幅濫刪中央政府總預算，再次引爆人民怒火，事後對外辯稱今年政府總預算是歷年最高，他們刪凍的錢只是九牛一毛，執政黨明明還有2.9兆能用。對此，民進黨立委王定宇直言，只要了解「2件事」，就會知道說出那些話的人有多無知、多存心不良！

王定宇今天在臉書發文表示，「藍白聯手惡搞國家總預算，現在引起公憤，只能用下面這個說法當藉口……『執政黨總預算還有2兆9000億可用歷年最高，如果不會執政就下台，換人做做看……』。但是蔣經國當行政院長時曾要官商界線分明『賺錢要正當，用錢要恰當』，他的談話『買醬油的錢去買了醋，買醋的錢去買了醬油，這就不對了』至今流傳。」

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他接著說：「連蔣經國在1973年都知道預算不能流用的道理，藍白還在說拿人事費的薪資預算，去補事務費中的手語老師費用，這種看了A，引起A相關的人民憤怒，就鬼扯還有B的錢，要行政院拿B補A，不知道是自己無知，還是騙子夠壞，以為人民無知！」

王定宇最後直言，「其實只要了解二件事：一、什麼是『法定預算』，這是不論預算高低都一定要支出的，例如人事費，佔總預算約1.8兆，總預算只有1.2兆可以運用，這1.2兆，藍白刪總預算2075億，剩1兆，再凍結1607億後，只剩約8400億，還有新興計劃約2527億，剩下多少？國防、外交、健保醫療、社福、教育、科技、治水、交通、能源、文化、農業、內政、基礎建設……等，要放生哪些呢？」

「二、什麼是『不能流用』，就是這個項目的錢不夠，不能拿其他的預算來補用。瞭解這二個，你就會知道說這句話的人，有多無知、多存心不良！」

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