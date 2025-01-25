吳春城稱「壯世代」不參與政府標案 吳沛憶打臉：任內多次投標

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

2025/01/25 13:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城因推動壯世代相關法案，遭質疑涉及利益迴避問題，吳春城聲明已辭壯世代教科文協會所有職務，並代發協會聲明。協會表示，未來將不會參與中央政府及所屬機關之標案，但仍會持續推動壯世代議題發展。對此民進黨立委吳沛憶表示，吳春城立委任內一直參與政府標案，說一個謊要用更多的謊來圓。

吳沛憶在臉書PO文表示，吳春城話不要說一半 立委任內壯世代協會早就參與標案，吳春城宣示壯世代協會「不參與中央政府及所屬機關標案」，也就是，吳春城也認為「立委去投政府標案」是有問題的，問題來了，那吳春城有沒有參與過中央標案？答案是有，而且就在他擔任立委aka壯世代教科文協會理事長任內。

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吳沛憶指出，她說的不是嘉義市的標案，而是中央勞動力發展署的案子，吳春城上任立委是2024年2月1日，勞動力發展署2024年4月25日公告一項「2024壯世代就業菁采獎選拔表揚活動」這麼巧，這案的投標廠商之一就是「壯世代教科文協會」。

吳沛憶續指，吳春城2021年開始就擔任「壯世代教科文協會」的會長，一直到被她揭露他拿標案後，這幾天才請辭，在去年投標的當下，壯世代協會理事長不是別人，就是吳春城立委，法律給立委審查中央部會預算的權力，立委可以凍結、刪除預算，結果立委去當投標廠商，這當然是利益衝突，民眾黨8席立委沒有人要當吹哨者，她看不下去說出來，吳春城跑來對她拍桌，這兩天一堆免洗帳號來洗版，她還以為她按到機器人開關，黃國昌不敢吹哨，她幫他說。

吳沛憶質疑，吳春城立委任內有沒有參與中央政府標案？有，就在他就職立委的2個月後。有夠心急，她必須說，吳春城要好好感謝標案的評委，幸好沒有讓壯世代協會標到，否則問題更嚴重，吳春城立委任內有沒有拿地方政府標案？有。嘉義市的5個標案，雖然活動名稱一樣，但每年都重新公告招標，其中3案是公告在吳春城擔任立委後。吳春城也都有去投標。

吳沛憶直言，所以結論就是：吳春城立委任內一直參與政府標案，說一個謊要用更多的謊來圓。她等著看這次要去哪拍桌。

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