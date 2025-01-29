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    賴清德揪「台灣隊長」陳傑憲等6球員揮毫 期許新年「台灣尚勇」

    2025/01/29 12:00
    總統賴清德揪「台灣隊長」陳傑憲以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩揮毫寫春聯，期許新年「台灣尚勇」。（總統府提供）

    總統賴清德揪「台灣隊長」陳傑憲以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩揮毫寫春聯，期許新年「台灣尚勇」。（總統府提供）

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德揪「台灣隊長」陳傑憲以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩揮毫寫春聯，期許新年「台灣尚勇」，陳傑憲也希望小球員有機會兼顧課業、多元發展，有助在球場上冷靜思考應對，讓台灣棒球越來越好。

    中華職棒球員工會（TPBPA）回饋列車活動日前前進台北敦化國中，總統賴清德驚喜現身，並先與陳傑憲共同為正在遊戲闖關的小球員加油打氣，面對童言童語「總統為什麼喜歡看棒球？」賴清德幽默回應：「很簡單呀，因為我上不了球場打球，所以只好在家看棒球」，現場大笑；聽到多位小球員立志成為職棒球員，賴也大讚「很棒很棒！總統為你加油！」並勉勵他們，球員在賽場養成抗壓能力，未來不管是打棒球或從事各種行業，都會更有韌性。

    中華職棒球員工會（TPBPA）回饋列車活動日前前進台北敦化國中，總統賴清德驚喜現身。（總統府提供）

    中華職棒球員工會（TPBPA）回饋列車活動日前前進台北敦化國中，總統賴清德驚喜現身。（總統府提供）

    隨後賴清德與6位職棒球員就成立「運動發展部」交換意見，希望讓球員獲得更好的保障及發揮空間，陳傑憲提及，在座球員都是有實力、也很幸運站上職棒舞台，但多數夥伴往往因為就讀體育班，忙於練習、比賽而犧牲課業，他希望小球員能兼顧課業，有足夠知識有助於在球場上能夠冷靜思考、應對狀況，也能幫助球員多元發展，讓台灣棒球越來越好。

    總統賴清德揪「台灣隊長」陳傑憲以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩揮毫寫春聯，期許新年「台灣尚勇」。（總統府提供）

    總統賴清德揪「台灣隊長」陳傑憲以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩揮毫寫春聯，期許新年「台灣尚勇」。（總統府提供）

    賴清德表示，政府積極籌備成立「運動部」，期望至少發揮三項功能。第一，推廣全民運動，不分男女老幼都應運動，改善身心健康；第二，推動社區俱樂部及職業運動，除了職業棒球和職業籃球外，未來也會推廣其他不同球類職業運動；第三，幫助國手在國際舞台上發揮更大實力，為國爭光。

    賴也揪職棒球員一同揮毫寫春聯，與6位球員分別寫下「安」、「穩」、「勇」、「強」、「棒」、「運」、「動」等祝福字樣，象徵平安、穩健、強棒出擊，期許新的一年，依舊「台灣尚勇」。

    總統賴清德揪「台灣隊長」陳傑憲以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩揮毫寫春聯，期許新年「台灣尚勇」。（總統府提供）

    總統賴清德揪「台灣隊長」陳傑憲以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩揮毫寫春聯，期許新年「台灣尚勇」。（總統府提供）

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