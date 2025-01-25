選罷法修正案政院提覆議 卓榮泰批在野黨旁門左道、偷襲

針對行政院提出《公職人員選舉罷免法》修正案的覆議，行政院長卓榮泰（前排中）批評，覆議是走正道，他反對旁門左道、偷襲的方式。（記者賴筱桐攝）

2025/01/25 10:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院院會去年底三讀通過連署加嚴版的《公職人員選舉罷免法》修正案，昨天（24日）趕在春節連假前的最後一個上班日把法案送到行政院，政院緊急召開臨時院會通過覆議案。行政院長卓榮泰今天痛批，覆議是走正道必須要做的事，他反對旁門左道、偷襲的方式，覆議向立法院表達最大的不滿。

卓榮泰今天視察交通部高速公路局了解國道路況，媒體詢問，若選罷法修正案覆議失敗，在野黨認為「被三振」閣揆要辭職？

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，今天是春節連假的第一天，他最關心的是國人要返鄉過節的交通以及物價相關問題，對於全國值勤的公務人員表達最大的感謝、尊重，對其工作、生活也要給予更多關心。

卓榮泰指出，昨天經過臨時院會，對《公職人員選舉罷免法》部分條文案的修正案，政院基於憲政機關的職權提出覆議。他強調，覆議是走正道必須要做的，他非常反對旁門左道、用偷襲的方式，竟然在下班前不顧公務人員正在整理自己的辦公處所，也在準備返家過年的前一刻，做出這樣的動作，所以他向立法院表達最大的不滿。

針對在野黨指，如果覆議失敗是三振出局，卓榮泰認為，自己面對的是3個壞球，沒有三振的問題，而且昨天傍晚4點47分立法院的「盜壘」，行政院已經在5點15分把他刺殺出局，他們已經失敗了，希望不管是在球場上也好或是兩院之間，大家要正正當當、光明磊落，用憲法的規定、用互相尊重的精神，國人才會看到正常的國會，我們才會是一個正常的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法