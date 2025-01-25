保障營養午餐品質卻刪教材費 黃國昌挨轟：學校餵學生吃紙？

林智群在臉書發文PO出民眾黨團的提案，上頭還有黃國昌（見圖）的簽名，內容質疑各縣市營養午餐政策參差不齊，並稱為保障營養午餐品質，提案凍結「推展一般教育及編印文教書刊」20%。（資料照）

2025/01/25 13:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委聯手表決通過多項預算刪減案，引發外界反彈，律師林智群今日分享，民眾黨立院黨團其中一項提案，竟稱為保障營養午餐品質，提案凍結「推展一般教育及編印文教書刊」20%，讓林智群酸黃「營養午餐是餵學生啃書本嗎？」有網友也在社群分享，資深媒體人尚毅夫在政論節目上也怒嗆「我們學校是餵學生吃紙嗎？會不憤慨嗎？」

律師林智群在臉書發文PO出民眾黨團的提案，上頭還有黃國昌的簽名，內容質疑各縣市營養午餐政策參差不齊，並稱為保障營養午餐品質，提案凍結「推展一般教育及編印文教書刊」20%，對此林智群嘲諷「營養午餐是餵學生啃書本嗎？」，並質疑此為「不當連結、欺負小朋友」

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林智群也指出「不好吃，城鄉差距，應該增加預算啊！怎麼會是凍結預算？還是凍結其他科目的預算？小學生不用多讀書嗎？」網友也諷刺「我努力理解他的邏輯但我辦不到」、「這次立法院的提案整理一下，可以出一本笑話大全了…」、「然後不得流用，所以沒有教科書了，是要學生去學校吃營養午餐就好嗎？」

另外有網友也在threads轉貼影片，指資深媒體人尚毅夫在政論節目上怒問國民黨立委葉元之，稱「你們偉大盟友黃國昌」，提的案由雖然是針對「營養午餐品質參差不齊」，但最後的結論卻是「要刪除教材費用、凍結推展一般教育及編印文教書刊」，讓尚毅夫氣得在政論節目上質疑「為什麼要刪教材費」，並怒嗆「他是怎麼樣，所以我們學校是餵學生吃紙嗎？今天審預算為何會引起這麼大的憤慨？會不憤慨嗎？ 」

網友看到也紛紛怒批「動到小孩吃飯的午餐錢，然後說要加砍教材費，這我真的不能忍」、「尚公最後應該要跟葉原汁說『我會去罷免你』」、「民眾黨的素質也參差不齊，那我們可以刪除整個民眾黨嗎」、「真的完全文不對題，題不對文」、「黃國昌的心臟佔身體的3%難道也可以刪掉？」、「尚公真的很氣， 主持人都壓不住他」、「好扯…難怪火越燒越大」。

律師林智群今日分享，民眾黨立院黨團其中一項提案，竟稱為保障營養午餐品質，提案凍結「推展一般教育及編印文教書刊」20%，讓林智群酸黃「營養午餐是餵學生啃書本嗎？」（圖擷自臉書）

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