列吳春城相關公司獲政府標案 吳靜怡：拿2.7億算不算要飯的？

吳靜怡在臉書列出吳春城家族相關公司、歷屆得標案件與金額，並直言：「請問陳玉珍委員，拿我們政府兩億七千多萬元標案的人，算不算要飯的？」（資料照）

2025/01/23 09:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城近期因「壯世代協會」拿到許多政府標案，引發各界質疑其圖利。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（23日）在臉書發文列出吳春城家族相關公司、歷屆得標案件與金額，並直言：「請問陳玉珍委員，拿我們政府2億7千多萬元標案的人，算不算要飯的？」

吳靜怡提到：「《土成壯世代煉金術》前傳，教您公關教父如何從企業家成為政策制定者，然後再達到市場壟斷，首先您要熟悉政府標案，這只是其中一個部分，更多的是政策遊說等等的企業案，豐厚的團隊實力累積，到底要多豐厚？」

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吳靜怡列出吳春城家族相關公司登記地址，相關公司多達12間，相關公司歷年政府標案金額為2億7231萬9704元。

吳靜怡質疑：「請問黃國昌，一手拿相關公司註冊壯世代商標又一手推動壯世代法案，算不算圖利？請問民眾黨，你們不知道政府很需要業務費來做政策宣導？吳春城都沒有告訴你們嗎？那標這麼多案子豈不都是亂拿我納稅人的錢？民眾黨最擅長，拿自己的臉給別人打，跟柯文哲一模模一樣樣。」

吳靜怡在文末也發出「不自殺聲明」，並強調「吳春城和柯文哲都很清楚網軍，你們很壯，打我、出征我、抹黑我、散佈謠言，不管你們一個對外是虔誠基督徒或是學佛的，神都會火。這次擋人財路了，我有任何一根毛出事，都算你吳春城的。」

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