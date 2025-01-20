回擊網友質疑 苗博雅：怎會以為廢死是我唯一核心價值？

面對網友持續質疑及批評，苗博雅20日凌晨再度發文，強調她的核心價值是臺灣社會的自由民主憲政發展，以及國家的獨立尊嚴，她的問政一直圍繞著核心價值、從未改變。（資料照）

2025/01/20 12:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅過去廢除死刑的立場鮮明，死囚黃麟凱於16日晚間伏法後，有大批網友湧入苗博雅臉書要求她表態，苗博雅17日晚間發文，「這個國家有更重要的事」，未直接回應。面對網友持續質疑及批評，苗博雅20日凌晨再度發文，強調她的核心價值是台灣社會的自由民主憲政發展，以及國家的獨立尊嚴，她的問政一直圍繞著核心價值、從未改變。

一名網友19日晚間於threads發文表示：「苗博雅現在的不作為，是不是能理解成以前她頻道的核心價值根本不是廢死，而是賺錢、賺名聲」。此篇貼文引起諸多網友迴響。苗博雅今凌晨則發文回應此貼文，並反問：「我不知道你怎麼會以為廢死就是我唯一的核心價值？是不是平常只看藍紅媒？你可能有嚴重的資訊偏食，應該多看我的頻道。」

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苗博雅提到，她的理想是建設台灣成為國富民強、安居樂業的國家。到那個境界，落實人權理念是自然而然的事。至於是不是賺錢、賺名聲？她反問網友：「被貼廢死標籤可以賺錢賺名聲？你有在台灣生活嗎？」

苗博雅表示，她做頻道根本不賺錢，還經常被根本不看節目的人留言洗板，純粹就是為了開拓一個傳播理念的管道而已，「如果你還在問我怎麼沒發跟2015一樣的文，我也要問你怎麼刻意忽略2024的文？是被誤導了？還是你本來就不在意你是否會誤導別人」？

苗博雅也貼出她2024年關於死刑議題的貼文，當時苗博雅表示：「大家都知道，我對死刑存廢有長期明確的立場。但在個人立場之前，還有更重大的社會與國家利益。」苗博雅強調，「我願以公職身分公開承諾，我會擱置我個人的偏好，無論大法官的判決結果如何，我都會尊重憲法賦予大法官的權力」、「守護自由民主憲政秩序的遊戲規則，這就是比死刑存廢更重要的事」。

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