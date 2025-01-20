卓揆轟藍白大砍預算 藍：下會期要推政府誠實法、官員說謊罪

國民黨團副書記長羅智強（中）表示，下會期研議推動政府誠實法、官員說謊罪，讓全民公評官員造謠說謊的現象。（記者林欣漢攝）

2025/01/20 13:24

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院正審議今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰上午親率一級部會首長召開記者會，痛批立法院國民黨團、民眾黨團所提預算刪減及凍結案所帶來的預算風暴，將數發部、NCC預算刪至1元，是毀滅中華民國、毀滅國家的第一步，惡劣行為前所未見。對此，國民黨團副書記長羅智強表示，近日各部會在臉書貼文、透過新聞稿稱預算凍刪將影響到社會福利，下會期研議推動政府誠實法、官員說謊罪，讓全民公評官員造謠說謊的現象。

立法院會上週五審查114年度中央政府總預算案，藍白立委聯手大砍939億7500萬元，創下史上新高。今日將繼續處理藍白所提500多件刪減、凍結提案，預計再砍上千億元。

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羅智強指出，民進黨要不要去看看「特斯拉（Tesla）」創辦人馬斯克（Elon Musk），美國準總統川普要成立政府效率部，對政府預算樽節，人家喊出要砍2兆美金，美國亡國了嗎？賴清德總統也說要撙節，但目前沒看到，前總統蔡英文講過要砍20%，目前大概是砍3%左右，結果出現這個玻璃政府，謠言滿天飛。

羅智強批評，過往隨便一個超思雞蛋案就浪費國家5億，一個光電幣案百億起跳、一個台電虧損千億起跳，今天在野黨本著為人民守住荷包的立場，刪3%政府到底怎麼會關門？最好笑還是農業部，刪萬分之七就說農業部要關門了，老農津貼發不下去了。

羅智強表示，現在有政府，會造謠，官員說謊無罪，基本上不用受到任何的處罰，所以現在政府官員努力在說謊，一個個謊言到處在開花，他們正在研議，雖然大法官確保政府官員在國會說謊的權利，但大法官沒有確保政府官員針對政務說謊的權利，所以下會期擬研議推動政府誠實法、官員說謊罪，讓全民公評官員造謠說謊的現象。

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