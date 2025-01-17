藍白亂刪預算 衛星廣播電視公會、廣告代理公會、媒體服務代理商協會緊急聲明：影響數萬從業人員生計

立法院17日舉行院會，處理中央政府總預算案。（記者方賓照攝）

2025/01/17 21:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨、民眾黨亂刪總預算，引發各界和各領域從業人員憤怒，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）等三個同業公會今天（17日）晚間發表緊急聲明，呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。

聲明連署者依照筆畫排序依序為，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）、台北市媒體服務代理商協會（MAA）。

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聲明指出，請立法院於審議114年度政府總預算案時，給予行銷傳播媒體產業必要支持，預算案關乎產業發展、勞動就業權益，以及廣告創意、媒體代理、影視內容等領域的永續經營，懇請立法院各黨派秉持監督之責，審慎協調，促進產業良性發展。

聲明還指出，台灣廣告與媒體市場歷經民主化進程，已發展出多元且充滿活力的環境，但隨外部環境變化與跨國大型媒體平台對市場秩序的衝擊，國內傳播產業經營壓力日益增加。在此關鍵時刻，立法院審議的政府年度總預算案對於整體產業影響深遠。若預算遭到大幅刪減或凍結，不僅將阻礙國家政策推行，也將對行銷傳播產業的經營環境造成嚴重影響，甚至打擊新生代投入產業的熱情，進一步衝擊經濟發展及民生福祉。

三大同業公會也強調，政府部會的文宣項目，不僅是行銷傳播媒體產業的重要支柱，也對推動公共政策理解、社會教育宣導、經濟振興及福利政策傳播具有關鍵作用。例如，防疫、防詐騙宣導、國際觀光推廣及社會福利政策的普及，都需透過高效且專業的傳播機制來實現。若此類預算遭到削減或不穩定，將可能導致政策傳達效能降低，甚至增加政府與社會的額外成本。

聲明強調，作為代表產業的三大公會，其會員涵蓋國內外重要媒體平台、廣告代理業者及媒體服務商，市場涵蓋率極高。三大公會呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。

對於國民黨和民眾黨在立法院總預算案表決統刪一事，行銷傳播媒體產業深感震驚，三大公會特此聲明，懇請立法院在審議過程中，以周延的討論與協調，確保行銷傳播媒體產業的穩健發展及整體經濟的向上推進。在數位轉型與全球競爭加劇的背景下，行銷傳播產業需要穩定的政策與資源支持，方能發揮專業價值，助力國家發展。

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