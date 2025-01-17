黃麟凱槍決 加拿大駐台辦事處：支持暫停執行死刑

加拿大駐台辦事處17日發出聲明表示，支持暫停執行死刑。（圖取自加拿大辦事處官網）

2025/01/17 15:55

〔記者方瑋立／台北報導〕針對死囚黃麟凱昨（16）晚間執行槍決，加拿大駐台辦事處今（17）發出聲明表示，黃男罪行極為惡劣應受嚴厲懲罰，不過，加拿大認為死刑與人權、人性尊嚴並不相容，國際社會也逐漸達成共識，反對此形式的懲罰，在沒有廢除死刑的情況下，加拿大支持暫停執行死刑，以其他懲罰措施取代。

12年前勒死王姓前女友及其母親的情殺雙屍案凶手黃麟凱，昨天晚間遭執行槍決。加拿大駐台辦事處今發聲明表示，加拿大於1998年全面廢除死刑，加拿大的政策是在所有情況下反對死刑，並倡導全球廢除死刑。

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聲明指出，黃麟凱的罪行極為惡劣，應該受到嚴厲的懲罰，加拿大向飽受痛苦的受害者家屬表達最深切的同情。

不過，聲明表示，儘管如此，加拿大認為死刑與人權和人性尊嚴並不相容。國際社會逐漸達成共識，反對使用這種形式的懲罰。事實也證明，它沒有嚇阻作用，並可能導致不可挽回的誤判。

加拿大駐台辦事處強調，在沒有廢除死刑的情況下，加拿大支持暫停執行死刑並以其他懲罰措施取代，包括終身監禁。

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