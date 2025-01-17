為大法官提名槍決死囚黃麟凱？吳思瑤：依法行政不需無限上綱

民進黨團幹事長吳思瑤（左）表示，執行死刑必須符合犯行為最嚴重之犯罪，且符合最嚴密、正當的法律程序，在法律要件完備後，死刑執行與否皆尊重相關單位決定，「不需要無限上綱或臆測政治動機跟目的」。（記者田裕華攝）

2025/01/17 11:08

〔記者李文馨／台北報導〕法務部昨晚槍決死囚黃麟凱，在野黨質疑執行死刑是為救民調，甚至是為大法官人事案鋪排。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（17日）上午在立院受訪表示，執行死刑必須符合犯行為最嚴重之犯罪，且符合最嚴密、正當的法律程序，在法律要件完備後，死刑執行與否皆尊重相關單位決定，「不需要無限上綱或臆測政治動機跟目的」。

2013年間勒死王姓前女友及其母親的情殺雙屍案凶手黃麟凱，距案發11年多後的昨天晚間遭執行槍決，這是總統賴清德上任後首位伏法死囚，也是憲法法庭宣判死刑判決及執行要件均限縮後的首件槍決死囚案。黃伏法後，死囚剩36人。

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吳思瑤表示，台灣是法治國家，依法行政並採取必要作為，憲判第八號出來，執行死刑必須符合犯行最嚴重之犯罪，且符合最嚴密、正當的法律程序，在法律要件完備後，執行與否都尊重相關單位判斷跟決定，這是法治國家基於法律的授權，也在憲法要求下執行，不需要無限上綱或臆測政治動機跟目的。

吳思瑤也質疑，「這件事情是法律層面，這是法治國家原則，跟政治何干？」不要硬扯到政治方面的課題，在野黨立委過去也非常關心死刑議題，大家對法治國家依法行政作為，應該都能接受且肯認，國家該做的事情。

吳思瑤說，大法官解釋去年剛出爐，依據最新解釋，死刑執行被限制更多的要件，也需要更多嚴謹的法律程序，在法治國家，沒有人可以站在憲法對立面，必須在維護社會治安、防制犯罪、懲治罪犯等，但也要符合人權國家必要程序與作為。

吳思瑤強調，對執政黨來說，不論藍綠誰執政，面對生命、人權的課題，面對犯罪懲治問題，強化法治的作為與選擇，政府責無旁貸，不會用任何政治意圖去面對，也不會有任何政黨意識形態凌駕，在程序下依法行政。

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