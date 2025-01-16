死囚黃麟凱今晚槍決 陳冠廷支持：盼撫慰受害者家屬傷痛

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

2025/01/16 19:32

〔記者李文馨／台北報導〕死囚黃麟凱於2013年服役時，不滿前女友追債而潛入女方家中絞殺前女友母親，再姦殺前女友，2017年遭判死刑定讞；法務部長鄭銘謙今（16日）簽准任內首項死刑執行命令，預計晚間執行槍決。對此，民進黨立委陳冠廷表示支持，並期盼藉由依法執行，能撫慰受害者家屬的傷痛，並對潛在犯罪者形成威懾效果。

陳冠廷認為，此案的惡性重大，不僅對被害者及其家屬造成無法彌補的傷痛，也對社會的秩序與正義形成嚴重挑戰，國家依法執行死刑，是維護司法公正與社會安全的必要手段，更是對受害者及其家屬最基本的交代。

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陳冠廷表示，死刑的執行不僅彰顯對重大犯罪零容忍的態度，也警示社會對於這類惡性案件的絕不寬貸。他說，司法的嚴明與迅速是維護公平正義的基石，期盼藉由依法執行，能撫慰受害者家屬的傷痛，並對潛在犯罪者形成威懾效果，進一步促進社會安全與安定。

陳冠廷呼籲，政府針對於已確定判決且罪行重大、證據確鑿的案件，尚未執行的死刑案件，應加快審核與執行的腳步，拖延執行只會增加受害者家屬的痛苦，甚至影響社會對司法體系的信任，國家有責任透過及時的行動，兌現正義的承諾，讓法律的公正與權威得以彰顯。

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