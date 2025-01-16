為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    死囚黃麟凱今晚槍決 陳冠廷支持：盼撫慰受害者家屬傷痛

    民進黨立委陳冠廷。（資料照）

    民進黨立委陳冠廷。（資料照）

    2025/01/16 19:32

    〔記者李文馨／台北報導〕死囚黃麟凱於2013年服役時，不滿前女友追債而潛入女方家中絞殺前女友母親，再姦殺前女友，2017年遭判死刑定讞；法務部長鄭銘謙今（16日）簽准任內首項死刑執行命令，預計晚間執行槍決。對此，民進黨立委陳冠廷表示支持，並期盼藉由依法執行，能撫慰受害者家屬的傷痛，並對潛在犯罪者形成威懾效果。

    陳冠廷認為，此案的惡性重大，不僅對被害者及其家屬造成無法彌補的傷痛，也對社會的秩序與正義形成嚴重挑戰，國家依法執行死刑，是維護司法公正與社會安全的必要手段，更是對受害者及其家屬最基本的交代。

    陳冠廷表示，死刑的執行不僅彰顯對重大犯罪零容忍的態度，也警示社會對於這類惡性案件的絕不寬貸。他說，司法的嚴明與迅速是維護公平正義的基石，期盼藉由依法執行，能撫慰受害者家屬的傷痛，並對潛在犯罪者形成威懾效果，進一步促進社會安全與安定。

    陳冠廷呼籲，政府針對於已確定判決且罪行重大、證據確鑿的案件，尚未執行的死刑案件，應加快審核與執行的腳步，拖延執行只會增加受害者家屬的痛苦，甚至影響社會對司法體系的信任，國家有責任透過及時的行動，兌現正義的承諾，讓法律的公正與權威得以彰顯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播