朱立倫對總預算指指點點 卓榮泰：難道又想要回到黨國時代嗎？

對於在野黨揚言大幅刪減中央政府總預算，行政院長卓榮泰今召開記者會說明。（記者塗建榮攝）

2025/01/16 14:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於在野黨揚言大幅刪減中央政府總預算，如果總預算如遭大幅刪減，針對後續的救濟作為，行政院長卓榮泰今天在記者會上表示，「政府必須要自力救濟、提出應有的作為，這個是絕對的」。不過，覆議要經過總統核可，會持續討論。他最後在記者會上也批評朱立倫大辣辣對總預算指指點點，「難道又想要回到黨國時代嗎？」

對於是否提出救濟，卓揆表示，行政院是被動的，完全看立法院，國會如果不改變不合理、情緒性、報復性的預算刪減與凍結，行政院完全無法在這樣的預算結構下，在新的一年推動相關政策，「政府必須要自力救濟、必須須提出應有的作為，這個是絕對的」。

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對於連續兩週為行政立法意見不同親上火線呼籲在野黨理性，卓揆表示，這是第一線，不一定是火線，也可能是希望的一線，他強調，覆議要經過總統核可，所以尚未經過總統核可前當然不敢這樣說，「但是這是憲法賦予我們的權利」。

卓揆說，總統自有總統的高度，他會思考，凡對國家、對社會、對人民有利的，這都在他整個的思考範圍當中，政府會做持續的來討論。

卓揆也強調，國民黨主席朱立倫這兩天特別針對台電預算及媒宣費預算在指指點點，「這是大辣辣的」，難道要又要想回到黨國時代嗎？用黨來指揮一切嗎？台灣已是一個民主、成熟的社會與國家，弱化國家絕不是中華民國台灣政府這個國家未來應有的面貌。

卓揆指出，在總統的領導之下，他會跟所有內閣團隊、所有公務機關的各部門的同仁們一起努力，行政院願意向立法院合理說明，提出數據、提出政策、提出執行目標。「我們只求立法院支持國家政策、支持國家預算、也支持全國人民，讓國人能夠正常生活、讓國家能夠正常的運作跟發展」。

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