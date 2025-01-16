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    王鴻薇看到「黑熊」就砍預算 林俊憲：跟習近平看到維尼熊一樣怕

    立委林俊憲直言：「國民黨現在看到『黑熊』，就跟習近平看到『維尼熊』一樣害怕。」（資料照）

    立委林俊憲直言：「國民黨現在看到『黑熊』，就跟習近平看到『維尼熊』一樣害怕。」（資料照）

    2025/01/16 11:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團昨日（15日）起密集協商114年度總預算，民進黨沈伯洋昨深夜也分享海委會被刪1200萬預算，理由竟是去年海委會針對康芮颱風襲台的發文中，提及「護國神山黑熊君」，遭國民黨立委王鴻薇質疑「小編或廠商無聊之創意？新一波造神運動？」立委林俊憲直言：「國民黨現在看到『黑熊』，就跟習近平看到『維尼熊』一樣害怕。」

    林俊憲表示，海洋委員會只是因為一張「護國神山黑熊君」，用台灣黑熊象徵中央山脈擋下颱風的圖卡，就被王鴻薇大砍預算，說這是「造神」、幫黑熊學院宣傳，1609.5萬的經費被砍掉1205.5萬。

    林俊憲提到，他在交通委員會，正好觀光署也有一隻台灣黑熊，大家在很多旅遊景點應該也看過他，名字叫「喔熊」。許多外國旅客來台灣的第一件事，就會在機場參加觀光署的「遊台灣金福氣」抽獎，活動吉祥物正是「喔熊」。

    林俊憲認為，按照王鴻薇的說法，這是不是也在「造神」？甚至還「造神」到外國旅客身上去了？王鴻薇難道也要亂刪觀光署預算嗎？最後林俊憲直言：「習近平怕維尼熊，國民黨怕黑熊，隔海呼應、心向祖國，這算不算一種『國共合作』？」

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