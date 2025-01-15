國民黨提刪光公視23億預算 媒改社、媒觀怒發聲明強烈抗議

國民黨團提案刪除文化部補助公視的23億預算。示意圖。（記者林志怡攝）

2025/01/15 20:52

〔記者林志怡／台北報導〕立法院朝野黨團今起密集協商「114年度中央政府總預算案」，國民黨團提案刪、凍多筆預算，其中也將公視23億預算直接全數減列。對此媒改社與媒觀聯合發表聲明表達強烈抗議，強調立委應監督公廣集團持續扮演「不受商業或利益團體左右」的全民電視台，而不應該以全刪預算來全然否定。

聲明指出，行政院前院長孫運璿是公視成立的關鍵推手，也是公視守護者，過去曾提到，公視的建立，目標就是回應國人的期待，希望成立一個不受到廣告影響，且可以獨立自主、製作優質節目內容的電視台，這樣的精神和目標，始終是公視的核心價值。

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此外，聲明表示，透過歷年的公視法修法，如今的公視有國內目前最嚴格的董事選任機制，力求兼顧多元和獨立的經營管理。同時在組織內部的運作上，具備各項自主公約，支持各類節目的專業獨立性，且為避免因經費受限而遭到干預，公視法要求國家必須每年固定捐款，使公視得以獨立於政府外，更能使公視擁有如NHK、BBC等國外公視制度一般，經費自主而能專業運作。

聲明提到，公視歷年來成為金鐘獎等各項獎項的大贏家，近年更有所突破，製播許多叫好又做的節目內容，但如何持續滿足全民期待，做得是否足夠好，是各界監督公廣集團的重要題目，公民各界也該監督，但重點應該在於，如何監督公視、讓公視能夠持續在公共服務的道路，更加善盡公視法所賦予公廣集團的使命。

因此，聲明強調，支持用各種方式問責公廣集團，但絕對不贊成以一刀砍，全預算刪除的方式為之，因為這不僅是漠視前人催生公視、經營公視的努力，更是辜負多少年來倚賴公視的公共服務，許許多多的國人期盼，因此兩大團體以最嚴肅的態度，呼籲立法委員善盡職責。

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