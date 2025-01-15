朝野協商總預算柯建銘提大罷免引藍不滿 韓國瑜宣布散會明再協商

立法院長韓國瑜朝野協商不成宣布散會。（資料照）

2025/01/15 16:53

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天針對114年中央政府總預算主持朝野協商，他表示，黨團提案加上各委員會保留提案共3292案，「頭髮要掉光光了」。會中民進黨團總召柯建銘提及大罷免引發國民黨團首席副書記長王鴻薇不滿回嗆，藍綠吵成一團，最後韓國瑜宣布散會。

由於預算提案超過3000案，原先預定3天時間可能協商不完，韓國瑜表示，如果無法在17日完成協商，各黨團是否同意在六、日繼續開朝野協商，也就是加開兩天朝野協商、不開院會，既有朝野效率又不會讓其他公務人員休假受到影響。

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韓國瑜建議，大家先討論一個草案來處理，韓講到一半柯建銘插嘴發表意見，韓國瑜面露無奈，遭柯調侃，「院長你不要很無奈的樣子」；韓國瑜回應：「你對我的表情都有意見，我要眼巴巴看著你」。

柯建銘講超過20分鐘，遭韓國瑜阻止發言，柯動怒說：「我現在講的都重點啦，我要講才能繼續下去，我講的是廢話嗎？」柯建銘繼續再講10分鐘，韓國瑜終於受不了說，「柯總召，我不能再讓你繼續發言了」，現場藍綠吵成一團，藍委要求讓韓國瑜發言，請柯建銘不要再發言。

國民黨團總召傅崐萁發言時表示，世界上沒有一個民主國家發言像柯建銘這樣沒有時間限制的，柯則嗆傅崐萁，「你要限制我發言的時間，除非把我打死！」

韓國瑜再度表示，大家先針對星期六、星期天要不要加開朝野協商這個議題來發言。但藍綠吵成一團，韓國瑜宣布休息10分鐘，之後換柯建銘發言，再度講古更講到大罷免，讓王鴻薇當場爆氣，指過去兩小時都沒談到預算現在又扯什麼大罷免？國民黨立委徐巧芯更隔空喊話加入戰局。

由於藍綠再度吵成一團，韓國瑜拜託各位黨團幹部讓他講兩句話。韓宣告，今天的協商各黨團都沒有共識，所以讓我們繼續溝通，明天上午11點開始協商，今天非常謝謝各位列席的官員，現在散會。

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