簡舒培質疑「騙人」 李四川：鼎越若要再恢復840％容積需回饋70％

台北市副市長李四川15日針對京華城案邀集外部專家學者召開會議，並會後受訪，（記者張嘉明攝）

2025/01/15 15:19

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川針對民進黨議員簡舒培批評，京華城所屬的鼎越開發將放棄20%容積獎勵變更設計是騙人一事表示，目前只有起訴，尚未判定，若未來法院證明合法「能不給他嗎？」就算現在變掉，鼎越也可能提行政救濟要求恢復到840%容積；不過，李四川強調，不會按照之前都市更新的回饋，而是會用監察院的糾正要求回饋70%給市府。

李四川表示，專家學者在會中有說明，刑事與都市計畫法是不同法系，刑事有罪不代表都市計劃就要援引處理，法系各歸各，就像有些刑事判定犯罪，民事不一定求償的到；刑事判罪若有涉及到都市計畫法，也經都市計畫法系認為違法，才可以決定。況且現在刑事只有起訴沒有判罪。

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對於簡舒培指鼎越、京華城就是小偷，李四川表示，不能說他們偷了東西，市政府經過都市計畫委員會的程序給人家的；除非是經過不法的狀況，但還沒有人證明不法。20%容獎是有爭議，除非法院最後確定，若法院證明合法，市府能不給嗎？若變掉，鼎越一樣會來行政救濟。

對於簡舒培指鼎越未來可以再申請變更，再次拿到有20%容獎在內的840%容積；李四川表示，鼎越若再來申請變更，掌握權是在市政府，給不給不是鼎越講了算。就像現在有容積560%，容獎可加30%，但都委會不一定會給到滿，可以說京華城的容積天花板是840%，但不一定會給他。

李四川表示，就算未來行政救濟或法院判決無罪，鼎越要求恢復到840%容積，市府也不會按照之前都市更新的回饋，而是會用監察院的糾正，要求回饋70%給市府；換句話說，840%容積獲得的111億元，若扣除成本後有100億，必須回饋市府70億，而非之前只回饋10億多。

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